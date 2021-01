IL QUADRO

UDINE Continuano a crescere per il terzo giorno di fila i numeri delle terapie intensive, con una percentuale di occupazione del 39%, nove punti superiore alla soglia di allerta. Sul fronte del contagio invece il rapporto si abbassa al 7%. Nessuna variante inglese del virus in regione. Vaccinazioni a oltre 21 mila.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su 7.281 tamponi molecolari sono stati rilevati 467 nuovi contagi ai quali si aggiungono 79 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 7,5%. Sono inoltre 6.020 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 391 nuovi casi (6,5%). Da venerdì i due dati distinti dei tamponi dovranno essere per forza accorpati, su disposizione del Ministero della Salute. I decessi registrati sono 22, ai quali si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 9 e il 31 dicembre 2020 con il bilancio complessivo che ammonta a 1.981. I ricoveri nelle terapie intensive sono 69 (uno in più rispetto al giorno precedente) con un tasso di occupazione del 39%, nove punti oltre la soglia di allerta, mentre quelli in altri reparti scendono a 665 (erano 671 nella precedente rilevazione), per una occupazione del 53%. I totalmente guariti aumentano a 41.805, i clinicamente guariti salgono a 1.203, mentre le persone in isolamento calano a 12.064.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 33 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 22. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 3 medici, 9 infermieri, 5 operatori socio sanitari, un terapista della riabilitazione e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico, 2 infermieri e un assistente sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere, 2 operatori socio sanitari e un tecnico di laboratorio. Al Cro di Aviano è inoltre risultato positivo al Covid un ausiliario. Infine da rilevare le positività al virus di una persona rientrata dall'Albania e di una dall'Argentina.

NESSUNA VARIANTE

l virus di Sars-CoV-2 attualmente circolante in Friuli Venezia Giulia, pur presentando diverse mutazioni rispetto a quanto evidenziato nella prima ondata e nelle successive analisi, non presenta la cosiddetta variante inglese. Lo certifica la task force nata con l'emergenza epidemica che comprende ricercatori di Area Science Park, Uco Igiene e Sanità Pubblica di Asugi e laboratorio di virologia molecolare di Icgeb. Sono state analizzate nel laboratorio di Genomica ed Epigenomica del sistema Argo (progetto Fast-Track Covid) del parco scientifico di Trieste una decina di sequenze virali circolanti a fine dicembre, su campioni in cui la diagnostica portava a pensare potessero esserci varianti della Spike del genere riscontrato nel Regno Unito. Non è il momento di abbassare la guardia - sottolineano gli esperti della task force - sarà necessario continuare a monitorare il virus circolante nei prossimi mesi per verificare sue eventuali evoluzioni peggiorative, in modo da intervenire tempestivamente.

VACCINAZIONI

Per quanto riguarda le vaccinazioni abbiamo raggiunto 21.215 vaccinati, l'1,75 della popolazione, su oltre 37 mila dosi consegnate. A partire da lunedì 18 gennaio saranno somministrate le seconde dosi a chi ha già cominciato il percorso di vaccinazione.

