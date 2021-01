IL PUNTO

VENEZIA La videoconferenza è fissata per stamattina alle 9.30, quando le Regioni e il Governo si confronteranno sui contenuti del dpcm che entrerà in vigore sabato 16 gennaio. Attraverso il maxi-schermo allestito nella sala riunioni di Marghera, il presidente Luca Zaia attende una conferma dal ministro Roberto Speranza: «Veneto in fascia arancione, immagino fra le dodici realtà considerate a rischio alto in Italia, a prescindere dalle due settimane di calo registrate dall'inizio dell'anno». Il tredicesimo giorno si è chiuso ieri con 2.004 nuovi contagi, 47 morti, 2.951 ricoverati in area non critica e 358 in Terapia intensiva.

Ormai pare definitivamente escluso il criterio dei 250 contagiati con almeno 50 anni, ogni 100.000 abitanti, per decretare l'ingresso in zona rossa. Secondo l'informativa di Speranza alla Camera, il parametro verrà abbassato a 50 positivi, ma per consentire la permanenza in area bianca. Sul punto, però, Zaia mantiene la sua contrarietà: «Questo indicatore non si basa su dati omogenei, perché i casi accertati dipendono dalla quantità di tamponi effettuati, molto variabile fra le Regioni: il Veneto ne fa più di tutte le altre, per cui è ovvio che ne trova molti di più. Come ha detto Agostino Miozzo, presidente del Comitato tecnico scientifico, siamo davanti al paradosso della virtuosità. Non è alibi, è matematica».

Sempre i numeri dicono le curve sono complessivamente in calo in Veneto, ad eccezione ovviamente di quella dei decessi. «L'andamento degli ingressi e quello delle dimissioni si stanno invertendo riferisce Zaia sia in Terapia intensiva che in area non critica, per cui riscontriamo un minore carico rispetto alla fine di dicembre. Anche l'incidenza dei contagi sui tamponi si sta abbassando: nelle ultime ventiquattr'ore, con 1.884 su 54.121 test fra molecolari e antigenici, siamo scesi al 3,48%».

Ad aumentare sono invece i dati sulle vaccinazioni, grazie anche all'arrivo a Mestre delle prime 7.800 dosi di Moderna, che sono conservate in frigorifero a una temperatura di 20 gradi sotto lo zero e che saranno distribuite fra gli ultra 80enni. I quantitativi di Pfizer Biontech hanno permesso finora di somministrarne 85.715, mentre nel magazzino resta stoccata una scorta necessaria a garantire il richiamo dell'inoculazione per i primi vaccinati, cioè sanitari degli ospedali e del territorio, nonché ospiti e operatori della case di riposo. «Il rifiuto di immunizzarsi tra i dipendenti? È un loro diritto. Nelle nostre strutture registriamo un'adesione superiore al 90%, mentre c'è qualche problema in più nelle Rsa, malgrado l'opera di convincimento». Al riguardo la Fp Cgil, con il segretario regionale Ivan Bernini, propone «una campagna informativa istituzionale, diretta ai lavoratori, che li informi su come funziona il vaccino e sul perché è importante farlo».

Nel frattempo continua a montare il malumore delle imprese colpite dalle restrizioni. «Non sono scandalizzato dalle proteste dice Zaia a cui anzi guardo con attenzione e rispetto: penso non solo bar e ristoranti chiusi adesso, ma anche alle palestre ferme da mesi, ai negozi che sono aperti ma con i confini comunali blindati lavorano molto meno. Se i ristori fossero proporzionali al calo del fatturato, e arrivassero in tempo reale, nessuno manifesterebbe. In più occasioni il Governo ci ha garantito un decreto contestuale al dpcm e penso che il Parlamento non abbia riserve a votare lo scostamento di bilancio. Ma capisco le ragioni delle proteste in programma e chiedo solo che siano assolutamente rispettose delle regole sanitarie. Non parteciperò alle iniziative, come non firmo mai nessuna petizione, perché non voglio prestarmi a polemiche. Ma voglio che gli imprenditori sappiano che sono al loro fianco: so che sono persone perbene, che non sono strumentalizzate dalla politica, che stanno facendo un sacrificio individuale a favore della comunità, per cui è giusto che ricevano gli aiuti». A maggior ragione nel caso della montagna, aggiunge il governatore: «Per la stagione sciistica ho l'impressione che non ci sarà possibilità di riaprire a gennaio, il che significa un doppio e duro colpo. Parliamo di imprese che soffrono non solo la mancanza di clienti, ma anche le difficoltà di un territorio che si spopola, per cui la tragedia è davvero grande. Purtroppo le linee guida che avevamo proposto come Regioni risultano ormai datate, alla luce di indicazioni scientifiche a prolungare la chiusura almeno fino a febbraio».

