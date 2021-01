IL PROVVEDIMENTO

ROMA Scostamento di bilancio e nuovo decreto Ristori al riparo dalle turbolenze politiche. O almeno così sembra. L'annuncio di Matteo Renzi di voler comunque sostenere il nuovo pacchetto di aiuti ai settori economici in ginocchio permette all'esecutivo in carica di confermare per il momento il programma previsto. Dunque nel Consiglio dei ministri in programma per oggi, il terzo consecutivo a partire da martedì, dovrebbe essere approvata la richiesta alle Camere di nuovo deficit, quantificata dal ministro Gualtieri in circa 25 miliardi (un punto e mezzo di Pil) nel 2021. Soldi che si vanno ad aggiungere agli oltre 5 già resi disponibili nel decreto Ristori quater in un apposito fondo perequativo concepito proprio per cancellare in via definitiva una parte dei versamenti fiscali sospesi lo scorso anno, e per questa via dare sostegno alle imprese.

LA SEQUENZA

Per il provvedimento vero e proprio potrebbero servire però ancora alcuni giorni, perché è necessario rispettare la sequenza temporale: prima il via libera del Parlamento al maggiore indebitamento, come richiesto dalla norma costituzionale sul pareggio di bilancio, poi le norme per erogare effettivamente le risorse, che dunque a questo punto potrebbero arrivare verso fine mese, sempre che il quadro politico non riservi nuove sorprese. Camera e Senato dovrebbero comunque riunirsi a metà della prossima settimana.

Non è nemmeno escluso a questo punto che la dotazione complessiva cresca ancora, con una richiesta di scostamento che potrebbe anche avvicinarsi ai 30 miliardi. Le ulteriori restrizioni a cui sta lavorando il governo - a fronte della tendenza ancora negativa dei contagi - potrebbero avere l'effetto di mettere ancora più in difficoltà le attività maggiormente investite dalla crisi. È il caso ad esempio degli impianti sciistici: avrebbero dovuto riaprire la prossima settimana ma la data sembra destinata a slittare ancora e molti operatori a questo punto danno per persa l'intera stagione. Da qui la richiesta di adeguati ristori, che vengono quantificati dagli interessati in 4-5 miliardi: va ricordato che accanto al danno diretto per gli impianti di risalita, il mancato arrivo degli sciatori avrebbe un impatto pesante su tutta l'economia di ampie zone del Paese: alberghi, ristoranti, rifugi, negozi per il noleggio di materiale, scuole di sci.

I VERSAMENTI

Come più volte annunciato dal governo, il nuovo intervento punta a superare la logica dei codici Ateco con la quale sono stati gestiti gli aiuti durante lo scorso anno. Quindi la compensazione scatterà in base al calo di fatturato effettivamente subito, nell'arco di un periodo di tempo che potrebbe essere il semestre. E come già detto agirebbe sul fronte fiscale più che su quello delle sovvenzioni: quindi verrebbero eliminati in tutto o in parte i versamenti delle imposte previsti per il 2021.

Ma il decreto non si rivolge solo alle imprese. Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria crea problemi finanziari anche ai Comuni e agli altri enti territoriali, che devono affrontare maggiori spese a fronte di minori entrate fiscali e di altro tipo (ad esempio quelle di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico). Anche per loro dunque sono in arrivo nuovi fondi, dopo quelli già previsti con i vari provvedimenti del 2020. E un altro fronte è quello sanitario: se nell'ambito del Recovery Plan sono previsti fondi per la ristrutturazione di medio periodo dell'intero sistema, nell'immediato potrebbero essere necessarie altre risorse per le esigenze più rilevanti, a partire dalla campagna di vaccinazione. Si tratterà insomma di un provvedimento ampio che nelle intenzioni dell'attuale governo dovrebbe anche essere quello definitivo per quest'anno. Ambizione comprensibile che però rischia di scontrarsi da una parte con l'incertezza del quadro epidemiologico dall'altra con le incognite che una crisi politica porterebbe con sé, anche sul piano dei rapporti con l'Unione europea.

Luca Cifoni

