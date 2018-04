Il prof lo sgrida, gli punta la pistola alla testa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BULLISMO PONTEDERA Un rimprovero davanti a tutta la classe e un lampo nella testa: vendicarsi in modo altrettanto plateale. Così un diciassettenne di Pontedera (Pisa), studente in un istituto professionale, ha estratto una pistola-giocattolo puntandola alla testa dell'insegnante urlandogli contro e intimandogli: «Alza le mani».Pochi secondi di terrore, l'ennesimo episodio di insubordinazione e bullismo in una classe di una scuola italiana costato questa volta una denuncia al ragazzo e una lunghissima sospensione che si trasformerà...