IL PRIMO CASO

MESTRE Sono tutti asintomatici, a parte il primo alunno che giovedì scorso aveva spinto gli insegnanti a chiedere il tampone, i sette alunni e l'insegnante della elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta trovati positivi alla variante inglese al Covid-19 e diventati, così, il primo cluster nel Veneziano della nuova forma di coronavirus, la variante B.1.1.7 che presenta una differenza nella trasmissibilità del contagio rispetto alla normale infezione da coronavirus. Un particolare che spaventa anche la famiglie stesse, data la caratteristica della nuova forma di coronavirus.

LO SCREENING

Nei prossimi giorni partiranno i tamponi a tappeto sui bambini e sugli insegnanti del plesso e a quanti - e sono tanti nella scuola, ma non solo - hanno avuto un contatto con gli otto positivi. L'alto numero dei tamponi che verrà eseguito alla Fratelli Bandiera è dettato dal protocollo anti-contagio che si fa più stringente in caso di positività alle varianti del virus, allungando il tracciamento dei contatti dei positivi a quattordici giorni invece che le canoniche 48 ore.

Va da sé che quanto direzione scolastica della Fratelli Bandiera e Servizio igiene e prevenzione dell'Ulss 3 stanno mettendo in piedi in queste ore, sia quindi un lavoro mastodontico che (forse già oggi) potrebbe avere delle proprie linee guida da far arrivare alle famiglie degli interessati. Anche perché quello che accadrà nel prossimo futuro all'elementare di Malcontenta costituirà una sorta di letteratura nella caccia alla variante inglese nelle scuole ma anche, eventualmente, sui luoghi di lavoro.

Questo mentre l'Ulss 3, nel cui territorio sono stati trovati anche casi singoli di infezione da variante inglese, sta cercando anche possibili casi di variante brasiliana e sudafricana attraverso il monitoraggio regionale all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova. È al laboratorio di Legnaro, nel Padovano, che infatti erano stati mandati i tamponi positivi della Fratelli Bandiera, come chiesto da Azienda zero alle Ulss in caso di quei soggetti che si sono infettati nonostante avessero già ricevuto il vaccino, delle case di riposo nelle quali si sono verificati casi di reinfezione di ospiti già negativizzati, dei soggetti in arrivo da altri paesi nei quali è già scoppiata l'incidenza delle varianti, degli immunocompromessi positivi ricoverati da tempo e - come nel caso di Malcontenta - di persone coinvolte in cluster.

IL GOVERNATORE

Del focolaio di Malcontenta ha parlato ieri mattina, nel consueto punto stampa sull'andamento della pandemia, anche il presidente della Regione, Luca Zaia. «Siamo preoccupati per quanto riguarda le scuole e per il tema delle varianti» ha esordito Zaia entrando poi nello specifico di quanto accaduto alla Fratelli Bandiera. «È una situazione complicata perché serve in via prioritaria una quarantena e un sistema di tracciamento dei contatti che sia più aggressivo - ha continuato il presidente - Con una variante che ha come caratteristica l'alta contagiosità, non è più sufficiente stare in aula con la mascherina ma serve una quarantena effettiva».

Tema che potrebbe anche essere affrontato da parte della direzione scolastica e dal Sisp, ma che fino a ieri non si era reso necessario per contemporanea chiusura delle scuole in occasione del carnevale. La decisione sulla chiusura o meno della scuola, quindi, dovrà essere presa nelle prossime ore. Per Zaia però il caso della Malcontenta e del primo focolaio di variante inglese in una scuola è la «prova provata che il tema delle scuole è cruciale nelle aperture. Il virus - ha aggiunto il governatore - si muove con intelligenza e dopo aver colpito la fascia più anziana della popolazione, ora probabilmente si rivolge a popolazione più giovane, sta passando ogni livello della popolazione. Siamo molto preoccupati perché non ne conosciamo gli effetti. C'è chi dice che è solo aumento della diffusione e chi no, noi cercheremo di capire».

Quello che è certo è che per i positivi alla variante B.1.1.7 si allunga la quarantena - contatti compresi - e diventa maggiore il numero dei tamponi da effettuare. Succederà agli otto positivi della Malcontenta, nella speranza di non trovarne altri con lo screening di massa ormai pronto al via.

Nicola Munaro

