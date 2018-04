Il ponte dell'Anconeta sotto controllo: se si blocca i varchi verranno chiusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALA DI CONTROLLOVENEZIA La domanda che più si sentiva ieri a Venezia riguarda la chiusura dei varchi pedonali. Chi, nella stanza dei bottoni, darà l'ordine di stoppare i turisti? E in base a quale valutazione? Un sistema di conteggi al momento non c'è ancora e occorre avere il polso della situazione in tempo reale. La risposta è stata fornita ieri dal comandante della Polizia locale, Marco Agostini, incentrata sul ponte de l'Anconeta. Sarà quella la prova del nove, il test, il punto osservato da telecamere ad altissima definizione che...