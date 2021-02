I NUMERI

TREVISO È stata la variante inglese a far esplodere i contagi da coronavirus nel distretto che fa riferimento ad Asolo, Montebelluna e Castelfranco. Proprio nella zona della castellana nel corso della seconda ondata sono state individuate sei persone colpite dalla variante inglese. Un segno inequivocabile, secondo l'azienda sanitaria. «Abbiamo avuto questa variante nel distretto di Asolo, che ha determinato un incremento dei contagi. Per fortuna la cosa è passata spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca attualmente non abbiamo altre segnalazioni. Adesso contiamo sui nuovi tamponi in grado di evidenziare in automatico anche le varianti per inquadrare subito eventuali casi e isolarli nel miglior modo possibile».

IL TRACCIAMENTO

«È una strada obbligata: isolare al massimo e procedere con il tracciamento dei contatti continua sono queste le mosse fondamentali per evitare il diffondersi delle varianti». Nei mesi scorsi il laboratorio di Microbiologia non aveva ancora la possibilità di evidenziare all'istante eventuali mutazioni. «È immaginabile però che dai casi di variante inglese che sono emersi poi il contagio si sia poi allargato a tutta la zona di Asolo», specifica Benazzi. Adesso le cose sono diverse. Proprio oggi verrà attivata la nuova rete di monitoraggio sulle varianti messa a punto dall'unità di Microbiologia di Treviso. Al momento non è emersa alcuna segnalazione nella Marca per quanto riguarda le mutazioni sudafricana e brasiliana, che attualmente assieme a quella inglese sono le più temute. E d'ora in poi la sorveglianza sarà precisa e costante per provare a bloccare sul nascere eventuali focolai.

LA STRUMENTAZIONE

«Iniziamo a usare a Treviso dei kit in biologia molecolare che attraverso uno stesso tampone ci permettono non solo di evidenziare l'eventuale positività del soggetto, ma anche di far emergere nel giro di un paio d'ore l'eventuale presenza di una delle varianti del coronavirus ha spiegato Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia e coordinatore di tutti e 14 i laboratori della regione nasce di fatto una rete di monitoraggio veloce delle varianti, che verrà progressivamente allargata all'intero Veneto. Il tutto sempre con il riferimento unico dell'Istituto zooprofilattico per gli approfondimenti e per le conferme».

FOCOLAI ANOMALI

Questi nuovi tamponi non verranno usati a pioggia. L'idea è di impiegarli in caso di focolai anomali, cioè davanti a scie di contagi che fanno emergere un alto numero di positività in un breve lasso di tempo, e sulle persone che rientrano nel trevigiano da Paesi dove c'è un'alta incidenza della varianti verso le quali è rivolta l'attenzione. A livello generale, circola con insistenza l'ipotesi di un nuovo lockdown per scongiurare il rischio di una terza ondata del coronavirus legata proprio alla circolazione delle varianti. «Noi lavoriamo a livello tecnico e di conseguenza non ci pronunciamo spiega il direttore generale Benazzi però va detto che bisogna tener conto anche del fatto che i sistemi sanitari stanno in piedi attraverso l'economia e il Pil. Se andiamo a ridurre ancora l'attività delle imprese, chiudendole, rischiamo di avere una sofferenza pure nel campo della sanità. Poi si creerebbero disagi alle persone anche dal punto di vista psicologico. La cosa fondamentale è rispettare al meglio tutte le misure di prevenzione contro la diffusione del virus, a partire dalle mascherine e dal lavaggio delle mani».

PIANO PEDIATRICO

Per ridurre i rischi al minimo, infine, l'Usl ha attivato anche un piano di monitoraggio specifico sui bambini e sui ragazzi, che potrebbero essere più colpiti da alcune varianti. «L'attenzione è massima conclude Benazzi ad oggi non ci sono casi che destano particolari timori, ma abbiamo condiviso un programma con le unità di Pediatria per avere un alert nel momento in cui il fenomeno dovesse espandersi in modo preoccupante».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA