Il Petrarca con un piede in finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Battendo a Roma le Fiamme Oro per 36-27, il Petrarca ipoteca la finale. Non tragga in inganno il divario finale, l'equilibrio c'è stato solo fino al 39' del primo tempo, quando Trotta (nominato uomo del match) ha segnato la terza meta (in precedenza avevano segnato Bettin e Santamaria per il Petrarca e Cristiano per le Fiamme) che ha concluso la frazione sul punteggio di 22-10 per i bianconeri padovani. A inizio ripresa le Fiamme Oro tentano di reagire, ma il Petrarca piazza un micidiale uno-due. Al 6' è l'argentino Riera (foto) a realizzare...