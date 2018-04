IL PERSONAGGIO A immaginare Anna ci si potrebbe perdere tra baobab, faggi e edere.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOA immaginare Anna ci si potrebbe perdere tra baobab, faggi e edere. Anna è verde, molto verde. Verde pastello, ma anche acrilico, a olio o pantone. Se però Anna non vi basta immaginarla, ma volete proprio vederla, allora dovreste mettere in agenda un last minute per il Portogallo, a Castelo Branco, a metà di quella striscia di terra che dà il via all'Atlantico. Lì, al Centro de Cultura Contemporanea troverete il verde ma pure il giallo, il rosso, l'arancio e il nero di Anna Forlati, una dei cinquanta autori selezionati da...