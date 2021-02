LE REAZIONI

UDINE Dubbi e perplessità sulla campagna di vaccinazione degli over 80. I dem parlano di un percorso ad ostacoli e ne chiedono conto alla giunta, con due interrogazioni.

IL PD

«Code interminabili fuori dalle farmacie, lunghe attese al telefono per poi essere mandati, in diversi casi, in ogni angolo del distretto sanitario e questionari spesso troppo complicati per essere compilati in autonomia. Quella che doveva essere la fascia di popolazione più tutelata in questa campagna vaccinale anti covid, gli over 80, si sono trovati invece difronte a un percorso a ostacoli con situazioni di sicurezza non esattamente coerenti con la loro condizione di fragilità». A denunciarlo sono i consiglieri regionali del Pd, Mariagrazia Santoro e Franco Iacop firmatari di due interrogazioni riguardanti la vaccinazione per le persone over 80 e per i soggetti fragili e le vaccinazioni anticovid a domicilio per anziani over 80.

«Sono continue le segnalazioni di molti anziani che devono ricorrere all'aiuto dei medici di base per compilare i questionari per le vaccinazioni che non riguardano solo le informazioni anagrafiche, ma anche storia e casistica medica. Peccato che in questa campagna vaccinale, nonostante gli annunci, la giunta Fedriga abbia tenuto fuori i medici di base, coloro che ora sono i primi ad aiutare gli anziani catapultati in situazioni di assoluta caoticità» affermano Santoro e Iacop che chiede «chiarezza sulle modalità per svolgere le vaccinazioni domiciliari e i criteri adottati per individuare le persone fragili da raggiungere a domicilio». Infine, conclude Santoro, «restano ancora troppi dubbi sulla campagna vaccinale sulle persone con fragilità e disabilità. Solo ieri (lunedì ndr) l'assessore Riccardi ha incontrato la consulta disabili che da settimane sta chiedendo quali siano le priorità assegnate al mondo della disabilità, dal momento che contrariamente da quanto previsto dal piano nazionale, non sono previsti i disabili in fase 2». Riccardi ha promesso di portare una delibera venerdì in giunta, per prevedere la vaccinazione ai disabili in strutture residenziali già in questa fase, ma, puntualizza Santoro, si tratta del prossimo, «quindi nel piano non ci sono». L'apertura di lunedì alle associazioni, con la promessa di inserire i disabili da subito, è arrivata, rileva Santoro, «dopo settimane di richieste, ma non c'è ancora nessuna indicazione. Nessuna modalità o tempistica».

Ma l'assessore Riccardo Riccardi, interpellato dal cronista in merito fa sapere che «domani (oggi ndr) il Pd in aula avrà le sue risposte che dimostreranno l'infondatezza delle sue affermazioni».

MOVIMENTO 5 STELLE

In consiglio regionale anche il Movimento 5 Stelle si interessaalle misure anticovid, con due interrogazioni al centro dell'attenzione oggi. La prima, firmata da Cristian Sergo, riguarda le mascherine utilizzate nei reparti ospedalieri, anche alla luce del recente ritiro di alcune migliaia di filtranti facciali da parte dell'AsuFc (e di altre Aziende regionali) su disposizione di Arcs, in via prudenziale dopo quanto emerso in un'inchiesta giornalistica di Fuori dal coro. Sergo chiede di far luce sui controlli fatti. Ilaria Dal Zovo, invece, con un altro intervento ha chiesto di sapere quale sia la situazione delle varianti del virus in ciascuna provincia e quale sia il piano di monitoraggio adottato.

