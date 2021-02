IL PALAZZETTO

LOREGGIA La prima volta non si scorda mai, figuriamoci quella di un vaccino salvavita sognato, atteso e poi somministrato. Marcello e Maria, classe 1941, i primi due ottantenni, residenti in comuni diversi della zona, a ricevere il vaccino Pfizer ieri alle 8.30 in punto all'interno del palazzetto dello sport a Loreggia, hanno vissuto una giornata dalle intense emozioni.

Con loro altre 480 persone si sono presentate al centro anticovid di Loreggia, a ridosso dell'argine del Muson dei Sassi e degli impianti sportivi comunali, provenienti da dieci comuni del territorio. L'inizio delle vaccinazioni è stato a dir poco traumatico: alle 8 si sono presentati decine di ottantenni che erano prenotati per le 10. Inevitabili le file con attese in accettazione, comunque mai superiori ai dieci minuti. Per quasi un'ora l'euforia di vaccinarsi da parte degli ottantenni convocati dall'ulss ha complicato le operazioni, suddivise in cinque linee vaccinali. Verso metà mattinata, smaltito il numero in eccesso degli appuntamenti, tutto è tornato alla normalità e le somministrazioni del vaccino si sono svolte senza ressa e intoppi. Per certi aspetti commovente è stato vedere l'arrivo di tante persone molte accompagnate da familiari, che credono fermamente di uscire dal tunnel della paura del coronavirus con la vaccinazione per poter ritornare, finalmente, alla normalità.

A coordinare la complessa macchina organizzativa è stata l'emozionata dottoressa Milena Bano, dirigente medico del settore igiene sanità pubblica dipartimento di prevenzione dell'ulss 6 Euganea: «Mi sento particolarmente felice nell'aiutare tante persone a vivere queste vaccinazioni come la liberazione da un'incubo dalla pandemia- afferma con il sorriso la giovane dottoressa-. Avere la consapevolezza di proteggerle dal virus mi dona delle sensazioni uniche e molto stimolanti. Ecco, ho scelto di fare il medico proprio per fare queste esperienze di altruismo e solidarietà verso le persone più deboli. Posso proprio dire con orgoglio che è bellissimo fare questo lavoro».

La dirigente dell'Ulss Euganea assieme alle infermiere, ai volontari della Croce rossa e della Protezione civile sono soddisfatte del numero delle presenze nel centro vaccini di Loreggia: dalle 8.30 fino alle 17.30, ogni 5 minuti, si sono succedute nei cinque stand appositamente allestiti dall'80 al 90 % delle persone prenotate. «Una percentuale altissima- commenta la dottoressa Bano - che fa ben sperare per affrontare al meglio l'emergenza sanitaria».

Tutti gli ottantenni vaccinati sono stati riconvocati il prossimo 9 marzo per effettuare il richiamo. Tra loro anche le poche persone che si sono avvalse del servizio drive-in, riservato a coloro i quali hanno problemi di deambulazione e che hanno ricevuto il vaccino rimanendo sedute in auto.

Presente fin dall'inizio al palasport cittadino, il sindaco di Loreggia Fabio Bui ha fatto gli onori di casa e ha spiegato il funzionamento del servizio: «Come è stato più volte sottolineato, il centro vaccini si rivolge solo a chi ha ricevuto la convocazione, non è un punto informazioni anche perchè è importante evitare assembramenti- afferma il presidente della Provincia - Se arriverà un maggior numero di dosi il nostro palazzetto è perfettamente pronto e in regola per essere operativo tutti i giorni della settimana». Bui è prodigo di ringraziamenti: «Sono sinceramente grato a tutto il personale e alla direzione dell'Ulss 6 Euganea per il grande sforzo organizzativo - sottolinea- ai volontari della Protezione civile e ai dipendenti del Comune, che hanno fattò sì che tutto si stia svolgendo nel modo migliore».

