IL PADIGLIONE

PADOVA Già a partire dalla fine di questa settimana potrà scattare la vaccinazione per il personale scolastico del padovano. Si parla di oltre 16 mila persone tra insegnanti, bidelli e operatori di scuole e istituti superiori, oltre che di cinquemila maestre e operatori di asili nido e scuole materne. Finora ci sono dose per riuscire a immunizzarne un quarto. Ieri mattina il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 ha chiesto gli elenchi dei dipendenti e dei collaboratori dei singoli istituti e, non appena sarà pronta la piattaforma informatica, scatteranno le prenotazioni per sottoporsi al vaccino antiCovid. Il personale scolastico, docente e non docente, fino ai 55 anni avrà diritto al siero di AstraZeneca. Chi ha un'età superiore sarà vaccinato con Pfizer o Moderna. Il piano è stato delineato ieri dal commissario dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, presente alla seconda giornata di vaccinazioni dei nati nel 1941 in Fiera a Padova. «Stiamo acquisendo le liste per il corpo degli insegnati e degli operatori scolastici spiega Scibetta - dovrebbe arrivare in questi giorni l'elenco di nomi degli aventi diritto con i loro codici fiscali. Dopo aver inserito i dati nei nostri sistemi, inizieremo a vaccinare. Siamo già pronti, partiremo tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. In parallelo si parte anche con gli istituti penitenziari e le carceri».

Il personale scolastico, dunque, non verrà invitato alla vaccinazione attraverso una lettera, come invece sta accadendo per la popolazione anziana. «La successione di vaccinazione è stata definita dalla Regione continua Scibetta -. La priorità, in ordine, va a: polizia penitenziaria, vigili del fuoco, carabinieri e Nas, polizia, esercito, protezione civile, polizia locale, guardia di finanza, aeronautica militare, marina militare e capitaneria di porto».

Ieri al padiglione 6 della Fiera sono stati vaccinati circa 600 ottantenni, lunedì poco meno di 500, ma la capacità sarebbe maggiore. Il potenziale di ogni ambulatorio è di una vaccinazione ogni cinque minuti. «Solo in Fiera abbiamo sedici ambulatori specifica Scibetta - se funzionassero a pieno regime significherebbe 190 persone vaccinate all'ora. Senza contare gli altri punti vaccinali satellite in provincia, che facciamo funzionare a giorni alterni. Il limite fondamentale sono le forniture di vaccini Pfizer e Moderna».

Nel corso della giornata di ieri in Fiera hanno lavorato 35 persone tra medici, infermieri e assistenti sanitari. Di questi, circa 20 i professionisti ingaggiati attraverso il bando Arcuri attualmente in formazione. «Lunedì abbiamo registrato una buona adesione, si è vaccinato l'85% degli invitati - dice la dottoressa Tiziana Coppola, medico del servizio di Igiene e prevenzione dell'Ulss 6 -. A chi non si è presentato, ricordiamo che è possibile spostare l'appuntamento telefonando al numero indicato nella lettera d'invito. In questo momento abbiamo attivato dieci ambulatori su sedici, ci sono anche due stanze dedicate alle emergenze con il personale del Suem 118. Tutto si sta svolgendo al meglio. Questo vaccino non ha controindicazioni, a meno che non ci siano infezioni in atto o ci sia un'allergia agli eccipienti. Se un paziente è diabetico, cardiopatico o oncologico non si deve preoccupare». Da lunedì si passa alle vaccinazioni dei nati nel 1940, l'8 marzo c'è la classe 1939 e la settimana successiva tocca agli ottantatreenni.

Elisa Fais

