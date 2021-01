NAPOLI (p.t.) Il Napoli centra i quarti di finale della Coppa Italia. Il resto non è certo entusiasmante: contro l'Empoli si fatica più del previsto. I toscani non sembrano per nulla condizionati da una vigilia agitata. L'Asl Napoli 1, su segnalazione del Minstero della Salute, dispone l'isolamento in hotel per l'allenatore (Dionisi), per un componente dello staff e per tre giocatori (Mancuso, Pirrello e Zurkowski) perché i cinque sono stati a stretto contatto con un positivo sul volo Lamezia-Bologna dello scorso 4 gennaio. Sono risultati negativi a 4 tamponi, ma la misura precauzionale che terminerà oggi non ammette deroghe.

Ci pensano allora i compagni di squadra che rimontano per ben due volte il Napoli e sfiorano l'impresa. Il merito è del 21enne talento macedone (ma calcisticamente svizzero) Nedim Bajrami che ricorderà a lungo la doppietta al Maradona. Gattuso cambia tanto rispetto ad Udine ma non ha le risposte attese da chi finora ha avuto poco spazio: Lobotka ed Elmas deludono. Va un po' meglio per i rientri di Koulibaly e Demme che reggono per tutta la partita. Il segreto del Napoli si chiama Lozano. Un assist per Di Lorenzo e un destro imparabile per il momentaneo 2-1. Gli azzurri conquistano la vittoria soltanto alla mezz'ora della ripresa con Petagna, bravo a risolvere una mischia in area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA