Niente stelle, forchette o cappelli, simboli astratti di una bravura ai fornelli che Arrigo Cipriani non riconosce. Ma ricette antiche e un'idea di innovazione declinata nel saper far bene la tradizione. Scettico di fronte alle guide che etichettano e alla Nouvelle cuisine che appaga più la vanità dello chef che il piacere del commensale, lo storico proprietario dell'Harry's Bar di Venezia si mette in gioco con la propria esperienza maturata in settant'anni di lavoro nella ristorazione. «E sto ancora imparando, perché la nostra è una storia di anime» premette nel sostenere che la vera cucina è quella della trattoria, meglio se familiare e ancor di più se recupera le ricette della nonna. Come uno scudiero difensore dei valori antichi con i giornalisti Edoardo e Gian Nicola Pittalis ha appena pubblicato Non sono quelli delle stelle, un volume esplicito nei suoi intenti già nel sottotitolo Stare semplicemente bene a tavola tra sapori e storie della cucina del Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Un lavoro pubblicato da Antiga Edizioni doppiamente complesso perché realizzato nell'anno della pandemia con limitazioni di spostamenti e ristorazione congelata dalle chiusure. L'editore veneto ci ha ugualmente creduto grazie alla collaborazione di giornalisti del settore come Maurizio Drago.

Fatica, ma anche piacere. «Ci siamo divertiti ad esplorare questo mondo, riscoprendo la fortuna del nostro paese: riuscire a proporre un piatto diverso per ogni giorno dell'anno, con una infinità di vini a seconda dei territori. A volte dimentichiamo la nostra ricchezza fatta di cultura e di tradizione nell'enogastronomia» introduce Edoardo Pittalis presentando, in un insolito martedì grasso, il nuovo libro, già disponibile in libreria, nel mitico Harry's Bar, il locale che non guarda alle stelle delle guide, ma accoglie da sempre le star del cinema e della cultura.

Il volume raccoglie una scheda agile per ogni locale che merita di essere presente perché rispettoso delle dodici regole stilate da Cipriani stesso. «Di queste solo due sono dedicate al cibo» spiega il curatore editoriale Andrea Cescon, tutto il resto è arte dell'accoglienza per far star bene l'ospite. Non può quindi mancare il sorriso, la luce adatta, mai la musica di sottofondo e un'acustica che permetta di parlare senza sentire cosa dicono i vicini. Infine «il gusto dei cibi deve essere quello che noi conosciamo, non ci sono invenzioni da fare, solo pensare ai due ingredienti della leggerezza e della delicatezza» spiega il ristoratore autore, tra gli altri, anche di Elogio dell'accoglienza e, sempre con Pittalis, di Tutti gli chef sono in televisione... e noi andiamo in trattoria.

Perché da anni Arrigo Cipriani si è preso a cuore il compito di tenere alta la bandiera della buona cucina della tradizione italiana, quei piatti che «sanno di casa» e che bravi cuochi o cuoche mettono in tavola in qualche trattoria o ristorante facendosi chiamare soltanto per nome, o a volte per soprannome, senza sentire il bisogno di venire gratificati dall'appellativo di chef. E soprattutto senza la necessità di apportare stravolgimenti a un patrimonio culinario già incredibilmente ampio e vario. Fedeli alla regola «che in cucina non si devono far sembrare complicate le cose semplici, bensì far apparire semplici quelle complicate». Un elogio della semplicità complessa facendo propri gli insegnamenti di Baldassar Castiglione che nel suo Cortegiano definisce con la parola sprezzatura l'atteggiamento studiatissimo di colui che, nascondendo con cura ogni sforzo, fa apparire ogni azione come se venisse fatta senza fatica e quasi senza pensarci.

