Il fascino del merletto, riconoscimento a Leda Vianello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PELLESTRINAGli uomini seduti ad intrecciare lunghi fili che formeranno poi, con tanta pazienza, lunghe reti da pesca. Le donne, una decina, a perdere gli occhi con uncinetti e fili di cotone sottili in grado di trasformarsi in piccoli capolavori. Una giornata dedicata alle donne e alla tutela delle arti e delle professioni tipiche della laguna, specialmente il merletto e la realizzazione delle reti da pesca. Una folla di curiosi si è riversata ieri a Pellestrina per assistere alle dimostrazioni dal vivo dell'arte di intrecciare le reti dai...