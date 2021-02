IL CASO

TREVISO Non si erano vaccinati. E adesso sono risultati positivi al coronavirus. È quanto accaduto a 5 operatori della sanità dipendenti dell'Usl della Marca che non avevano risposto alla campagna organizzata dalla stessa azienda sanitaria per vaccinare contro il Covid tutto il personale in servizio negli ospedali trevigiani. Sono complessivamente 6 i dipendenti dell'Usl attualmente positivi: quattro infermieri e due operatori sanitari. Uno di loro è stato sfortunato: stava già incubando il virus al momento della prima iniezione. Gli altri, invece, non si erano proprio fatti avanti. «I cinque operatori non si erano vaccinati», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Come mai? «Verificheremo se ci sono motivazioni dettate da problemi di salute continua Benazzi dopo il periodo di isolamento, però, verranno sicuramente vaccinati». Sono complessivamente 86 i dipendenti dell'azienda sanitaria che non hanno ancora ricevuto l'iniezione. L'Usl li sta contattando uno per uno. «Li incontreremo per capire se effettivamente ci sono delle posizioni no-vax, che al momento non ci risultano. Dovesse essere così, li segnaleremo all'Ordine mette in chiaro il direttore generale i direttori dei servizi li stanno chiamando. Se non emergeranno delle motivazioni valide e certificate, verrà chiesto loro di firmare il rifiuto del vaccino. E a quel punto procederemo».

Oltre alla segnalazione all'Ordine, l'ipotesi è di spostarli a lavorare in settori degli ospedali non a diretto contatto con i pazienti, così da scongiurare il rischio di focolai. Per ora non sono stati presi provvedimenti. Quel che è certo è che l'Usl sta vigilando con la massima attenzione. Non potrebbe essere altrimenti anche davanti all'effetto delle vaccinazioni. Nel periodo di picco dell'epidemia da coronavirus si era arrivati a contare oltre 200 casi tra il personale degli ospedali. Adesso si è a sei. E cinque di questi non si erano vaccinati. «Il vaccino ha sostanzialmente portato all'azzeramento dei casi», evidenzia Benazzi. Ecco perché con i rifiuti immotivati non si transige. Restando sul fronte delle vaccinazioni anti-Covid, venerdì nel centro straordinario del Bocciodromo di Villorba andrà in scena la giornata dedicata al recupero dei 250 operatori della sanità in servizio nel territorio, tra medici, odontoiatri e infermieri, che non hanno risposto alle prime due chiamate. «Nemmeno qui abbiamo rilevato posizioni no-vax sottolinea il direttore generale adesso andremo a vaccinare tutti quelli che mancano».

Anche gli insegnanti e il personale delle scuole e dell'università sono stati convocati nel centro del Bocciodromo di Villorba. Le vaccinazioni sui circa 10mila docenti, più altri 5mila tra addetti del personale Ata, inizieranno lunedì, partendo dalle scuole materne. L'Usl avrebbe voluto anticipare i tempi avviando la campagna già da venerdì, ma alla fine non è stato possibile. Il personale scolastico degli asili è chiamato a prenotare la propria vaccinazione entro domenica sulla piattaforma Vogliovaccinarmi messa a disposizione sul sito internet dell'azienda sanitaria. Per le persone con meno di 55 anni si userà il siero AstraZeneca, anche se l'Aifa sta valutando la possibilità di allargare la forbice fino ai 65 anni. Per le altre si ricorrerà ai sieri Pfizer o Moderna, non appena ci sarà un'adeguata fornitura. Attraverso la piattaforma Vogliovaccinarmi, il personale scolastico potrà dichiarare la disponibilità a essere convocato per la seduta vaccinale conclude Benazzi oltre all'età, le persone sotto i 55 anni non devono avere malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete, Hiv, insufficienza renale e malattie autoimmuni. In questi casi si procederà con una seduta vaccinale a parte utilizzando il siero Pfizer».

