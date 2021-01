IL CASO

PORDENONE L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale si è data un trimestre (quello in corso da inizio 2021) di tempo, poi si deciderà: andare avanti o dire basta a un progetto che per ora si è rivelato un flop. Si sta parlando dell'accoppiata albergo sanitario-Covid hotel, cioè i due rifugi rispettivamente dedicati ai negativi e ai positivi da isolare in luoghi più sicuri delle normali abitazioni. I numeri, infatti, per ora sono chiari: solo sette, in totale, le persone che hanno usufruito del servizio di Covid hotel (l'isolamento per cittadini positivi e asintomatici), attivato a Prata, mentre sono quattro gli ospiti attuali. Non più di due-tre unità, invece, nell'albergo sanitario per negativi in quarantena, cioè al Best Western. Il tutto in più di un mese di attività. «Forse al momento è un'iniziativa non compresa - ha spiegato il direttore generale dell'AsFo, Joseph Polimeni - e ci siamo dati un trimestre di osservazione per decidere».

LE RAGIONI

Ieri in provincia di Pordenone è stato infranto un nuovo record della pandemia: i cittadini in isolamento nel Friuli Occidentale sono più di 5mila. Eppure gli alberghi sanitari sembrano non ingranare. Ieri i vertici dell'AsFo hanno provato a spiegare il fenomeno, attribuendo sostanzialmente la responsabilità ai cittadini stessi, che rifiuterebbero il servizio. «Evidentemente - ha detto il direttore Polimeni - la maggior parte delle persone preferisce ancora trascorrere l'isolamento in case piccole e spesso poco sicure». In poche parole, di fronte alla possibilità offerta dall'Azienda, i rifiuti sarebbero stati molti. «È possibile che questi strumenti tornino utili - ha concluso Polimeni - quando il contagio sarà meno elevato e ci sarà più necessità di arginare possibili focolai circoscritti». Anche perché oggi è diventato addirittura difficile trovare famiglie con un solo positivo per nucleo.

IL SUCCESSO

Funziona meglio, invece, il progetto debuttante relativo all'implementazione del servizio di telemedicina per i pazienti più a rischio e per i malati di Covid che non necessitano del ricovero in ospedale. Il piano si base sulla consegna di alcuni tablet (in regione ce ne sono 1.500, frutto di una donazione complessiva del valore di 1,4 milioni di euro) ai pazienti: il sistema prevede un meccanismo di monitoraggio in tempo reale delle condizioni cliniche, con la registrazione di parametri quali la frequenza cardiaca e respiratoria, la saturazione dell'ossigeno e la temperatura. Gli stessi dati, poi, sono automaticamente trasmessi ai medici delle Usca, che possono scegliere in modo migliore la tipologia d'intervento e soprattutto i tempi della visita. L'AsFo ha in dotazione 500 tablet, mentre la richiesta di attivazione del servizio parte dai medici di medicina generale. In provincia di Pordenone in poche settimane sono state attivate 36 utenze, mentre i medici che partecipano all'iniziativa sono 118. Molto più bassi (quattro e cinque utenze) i numeri a Udine e Trieste. «Si tratta di un servizio che non resterà valido solamente per il periodo pandemico. La provincia avrà sempre più bisogno di strumenti del genere e di posti letto in area intermedia». A coordinare il piano è il dottor Mauro Marin.

LA POLEMICA

«La giunta regionale non ha approvato le linee per la gestione del Servizio sanitario e le Aziende si trovano paradossalmente ad affrontare la pandemia sostanzialmente con un freno a mano tirato, viste tutte le limitazioni previste dalla gestione provvisoria». A denunciarlo sono i consiglieri regionali del Pd, Nicola Conficoni, Roberto Cosolini e Mariagrazia Santoro, firmatari di un'interrogazione con la quale chiedono le motivazioni della mancata approvazione delle linee per la gestione del Servizio sanitario regionale.

