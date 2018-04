CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCISON DI VALMARINO Comuni che soffrono per carenza di personale e, dall'altro, che sono pressati da procedure burocratiche sempre più complesse. Dopo aver esternalizzato attività pratiche come lo sfalcio del verde o la manutenzione della rete di illuminazione pubblica, alle amministrazioni comunali ora tocca demandare ad enti terzi uffici come quello del commercio, a cui compete anche la burocrazia legata all'autorizzazione di eventi pubblici che oggi, per potersi svolgere, devono avere precisi requisiti in tema di sicurezza....