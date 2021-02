IL BILANCIO

VENEZIA Dopo i giorni di calma di inizio settimana, è tornato a farsi pesante il report giornaliero di Azienda zero per quanto riguarda il Veneziano, soprattutto per quanto riguarda i decessi. In ventiquattr'ore, comprese tra le 17 di lunedì e ieri, ci sono stati 139 nuovi contagi che portano il numero totale di casi a 51.844, mentre scendono a 4.451 gli attualmente positivi, nonostante il numero sia gonfiato da un errore di calcolo nei dati forniti alla Regione da parte dell'Ulss 4. Scendono (-1) i pazienti negli ospedali, che toccano così quota 154, di cui 12 in Terapia intensiva, un numero stabile ormai da domenica sera e in costante discesa da inizio febbraio.

Ancora alto però il conto quotidiano dei decessi: 11 ieri - e non si toccava la doppia cifra dal 6 febbraio - che fanno salire a 1.665 il dato complessivo delle croci issate sul calvario del virus.

LUTTO A CHIOGGIA

Si erano promessi amore eterno e non solo il giorno del loro matrimonio. Sergio Dario e Giuliana Nordio, detta Bruna, avevano riconfermato quella promessa in un recente anniversario. Lo avevano perfino fatto scrivere sulla torta preparata per l'occasione: «Due amori che non si lasceranno mai, per tutta la vita» recitava la scritta sotto la loro foto di quando erano giovani. E, come tutte le coppie intimamente affiatate, non hanno resistito alla perdita l'una dell'altro. Sergio se n'è andato, a 79 anni, il 31 gennaio, all'ospedale di Dolo, dove era ricoverato per aver contratto il Covid-19. Giuliana, 74 anni, l'ha seguito solo 15 giorni dopo, lunedì scorso, cessando la sua vita in ospedale a Chioggia. Anche lei aveva contratto il Covid-19, ma l'aveva superato e si era negativizzata. Purtroppo, però, il suo fisico era stato debilitato dalla malattia e, alla fine, ha ceduto completamente. Forse anche perché la scomparsa del marito, al quale era tanto legata, le aveva tolto la voglia di lottare ancora. La coincidenza temporale l'ha fatta notare uno dei figli, Alberto, pubblicando su facebook un breve saluto: «Adesso sarete i miei angeli. Oggi vi siete riuniti. Ciao mamma, ciao papà, vi amo». Si tratta dell'ennesima coppia che il virus ha, in qualche modo, distrutto, e lo shock emotivo di amici e conoscenti è palpabile. I messaggi di cordoglio e solidarietà sono centinaia e molti si soffermano sulla bontà d'animo dei due coniugi e altri ancora sottolineano l'affetto reciproco che li legava. La figlia Adalisa ringrazia tutti: «I miei genitori erano stimati e amati da tutti, purtroppo la vita ci ha messo a dura prova ma noi quattro fratelli saremo uniti come papà e mamma ci hanno insegnato e voglio dirvi che la vita è un soffio di vento, vivetela come l'hanno vissuta i miei genitori, seminando amore». I funerali di Giuliana si svolgeranno oggi, alle 14, nella chiesa di Borgo San Giovanni, il quartiere dove abitava la famiglia.

