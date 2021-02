LE TESTIMONIANZE

MARTIGNACCO «Tutto bene, sono stati bravi e rapidi». È felice e soddisfatto il signor Mario Giacometti, ottantene di Pasian di Prato, il primo vaccinato di giornata al quartiere fieristico di Martignacco.

È arrivato di buon mattino, con tutte le sue carte necessarie al vaccino e la prenotazione, un paio di minuti a confronto con uno dei quattro desk dedicati alla ricezione degli ospiti, poi il passaggio nel primo dei sei punti di somministrazione predisposti al secondo piano della palazzina congressi, il tempo per l'iniezione e via con il cerotto.

I COMMENTI

«Sono tra i più favorevoli ai vaccini commenta ancora Mario, in attesa di poter far rientro a casa dopo il quarto d'ora accademico di sosta precauzionale post puntura . Vanno fatti, anche se non tutti la pensano come me, e questo è il male».

E prosegue: «Io ho avuto l'asiatica e anche questo del covid è un grande problema, ognuno la può pensare come vuole ma l'importante è ricordarsi che le vaccinazioni sono importanti non solo per chi le riceve ma per tutta la popolazione». Come il signor Giacometti altri 251 anziani over 80 hanno effettuato la trafila, in ordine, con pazienza e un pizzico di emozione.

EMOZIONE

«Un'organizzazione impeccabile aggiunge un'altra signora residente a Udine . C'è stata grande disponibilità e comprensione anche per chi magari non è pratico di questi passaggi burocratici». Accolti all'esterno da un volontario della Protezione civile, tutti sono stati indirizzati al primo piano, dove un altro volontario, questa volta della Croce Rossa Italia, li ha fatti entrare nell'area dedicata alla verifica dei dati sanitari con il supporto per coloro i quali magari facevano fatica a deambulare.

L'AZIENDA

«Lunedì abbiamo iniziato a Tolmezzo, Palmanova, Latisana e Codroipo ha spiegato il direttore generale di Asufc Massimo Braganti . Sono stati complessivamente 360 le dosi inoculate; grazie all'efficacia della macchina organizzativa probabilmente aumenteremo di un buon 50-60 per cento l'offerta giornaliera nei prossimi giorni».

UDINE

Per quanto riguarda Udine, al momento per tutta la settimana l'ente Fiera rimarrà l'unico punto dedicato alla categoria, «poi in base anche alla disponibilità delle scorte dei vaccini faremo una riflessione sugli spazi da utilizzare presso il distretto di via San Valentino in città». Per quanto riguarda invece la parte di over 80 considerati categoria fragile (15 mila in Fvg) nei prossimi giorni si predisporrà le vaccinazioni a domicilio, non appena le squadre esterne dell'azienda sanitaria concluderanno le somministrazioni delle seconde dosi nelle case di riposo della provincia.

«Ci saranno vaccini per tutti conclude Braganti non ci si deve preoccupare».

