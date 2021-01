I LUTTI

UDINE Cordoglio per la scomparsa di udinesi illustri. Alla memoria di Roberto Lunelli, recentemente morto dopo essere risultato positivo al covid, la presidente di Confindustria Udine ha dedicato un commosso ricordo in apertura del convegno sulla nuova Legge di Bilancio.. Ha rammentato che aveva cominciato a collaborare con il sodalizio negli anni 70 «Negli Anni 80 e 90 fu apprezzato relatore di numerosi convegni finché, nel 1998, fu ideatore e organizzatore del convegno di inizio anno sulle novità fiscali della Finanziaria in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti. Sono passati più di 20 anni e questa tradizione dura ancora oggi». «A molti mancherà il suo commento arguto e spesso critico sulle novità fiscali. A memoria d'uomo non si ricorda una Finanziaria che l'abbia pienamente convinto. Era un grande studioso, cultore e appassionato delle norme fiscali di cui fu anche protagonista ed estensore in alcuni anni della sua vita. Puntuale, rigoroso, carismatico, a volte burbero, ma anche dotato di grande umanità, ha formato e cresciuto decine di commercialisti udinesi e aiutato molti imprenditori a difendersi dalle pretese del Fisco». E ancora: «Prima di iniziare uno degli ultimi convegni di inizio anno, mentre chiacchieravamo nel mio ufficio, Lunelli si rese conto di aver dimenticato la giacca in studio e, nonostante fosse vestito di tutto punto e la mia insistenza nel rispettare la puntualità, si rifiutò categoricamente di cominciare finché una sua collaboratrice non gliela portò. La forma per lui era imprescindibile, tanto quanto la sostanza», ha concluso Anna Mareschi Danieli. È stato l'ex sindaco di Udine e oggi consigliere di Open sinistra Fvg Furio Honsell ad esprimere il suo cordoglio per la vedova di Carlo Sgorlon, anche lei risultata positiva al covid. «Esprimo profondo dolore per la scomparsa di Edda Agarinis, che con dolcezza e determinazione ha sempre saputo diffondere il messaggio universale contenuto nei libri di Carlo Sgorlon. In numerosissime occasioni, in qualità di rettore prima e di sindaco di Udine poi, ho avuto il privilegio di incontrarla e apprezzarla. Interpretava con delicatezza tanti dei valori dai quali nasceva lo sguardo di Sgorlon. Le mie condoglianze ai suoi familiari».

