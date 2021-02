LA FESTA

TREVISO A un anno dallo scoppio della pandemia, gli effetti del Covid hanno fatto vivere un Carnevale sotto tono nella Marca. Sia nel centro di Treviso che nelle altre località le manifestazioni sono state azzerate e le famiglie con i bimbi che non hanno voluto rinunciare al lancio dei coriandoli si sono limitate a radunarsi nelle piazze principali, complice anche una giornata fredda ma assolata. Nessun assembramento però, nonostante i rigidi controlli da parte delle polizie locali e delle altre forze dell'ordine.

L'AFFLUENZA

In piazza dei Signori a Treviso ieri fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio qualche centinaio di persone soprattutto bambini hanno portato maschere, costumi e coriandoli a rallegrare il martedì grasso. Un afflusso pressoché costante nelle ore centrali della giornata, costantemente monitorato dagli agenti della polizia municipale. «Il viavai c'è stato ha spiegato il comandante Andrea Gallo, ma senza che si verificassero assembramenti o criticità. Per questo non sono state necessarie misure straordinarie per gestire gli spostamenti nelle vie del centro storico. La situazione è sempre rimasta sotto controllo. In città le mascherine dei piccoli accompagnati da genitori e nonni hanno colorato la giornata, ma non senza una punta di mestizia: «Almeno i bimbi si divertono, ma pensare ai bellissimi Carnevali degli anni scorsi, a partire da quello di Venezia, fa stringere il cuore» ha commentato Alessia, in piazza con i figlioletti Gioia e Federico.

IN PROVINCIA

Scena analoga nei principali centri della provincia. Da Montebelluna a Conegliano, da Vittorio Veneto a Castelfranco passando per Oderzo, le folle sono state decisamente contenute. Nelle piazze principali si sono mosse diverse decine di famiglie, ma senza che venissero riscontrati problemi di sorta, con il rispetto del distanziamento interpersonale e l'uso della mascherina. Non sono infatti risultate multe relative alla giornata di ieri per la violazione delle norme anti Covid. Quattro sanzioni erano invece scattate a Oderzo nel fine settimana nei confronti di tre ragazzi e un anziano, sprovvisti della mascherina. Nei paesi invece si è cercato di portare avanti piccole iniziative, come accaduto a Sernaglia della Battaglia dove, sabato e domenica, sono stati esposti alcuni carri allegorici. Nessuna sfilata né manifestazione, ma un'occasione in più per rifarsi gli occhi con lo spirito e i colori del Carnevale.

Serena De Salvador

