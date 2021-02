Gli indennizzi per gli operatori turistici della montagna che hanno dovuto subire l'ennesimo stop sono stati al centro ieri del colloquio che il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha avuto con il leader della Lega Matteo Salvini, insieme al piano vaccini e ai controlli sul confine della Slovenia. L'ennesima tegola che è caduta su una stagione invernale già compromessa ha continuato a essere quindi all'attenzione del mondo politico e delle istituzioni, per studiare gli interventi di supporto necessari. Nella stessa giornata Fedriga ha incontrato anche il neo ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini con un'agenda altrettanto importante: insieme al piano vaccini, infatti, il presidente ha sottolineato l'urgenza di ripartire in modo rapido e deciso sui nuovi accordi finanziari Stato-Regione (erano dati in rinnovo a marzo) e sulla ricostituzione della commissione Paritetica, chiamata a lavorare per nuove competenze regionali su scuola, lavori pubblici e per riportare le Province a essere enti elettivi. Intanto in Friuli Venezia Giulia in tutto l'arco consiliare lo stop alla riapertura delle stazioni sciistiche fino continua a essere al centro delle riflessioni. Molto critiche quelle del vicepresidente del Consiglio, il leghista tarvisiano Stefano Mazzolini.

Lanfrit a pagina III

