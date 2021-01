Saloni di estetica e acconciatura: alle pesanti ricadute economiche della crisi causata dal Covid vanno ad aggiungersi anche i rompicapo legati a una normativa non sempre chiara e di complicata interpretazione.

A segnalarlo, il segretario metropolitano di Cna Benessere di Venezia, Michele Barison, che fa esplicito riferimento a quanto disposto in materia di spostamenti fra Comuni.

«Secondo quanto stabilito dal Dpcm - spiega infatti - un cliente può recarsi soltanto nei centri di estetica e acconciatura del proprio Comune di residenza. Ma questa prescrizione piuttosto netta è in parte contraddetta dalle faq della Presidenza del Consiglio, che a riguardo precisano che se si individua in un Comune contiguo un salone ritenuto economicamente più conveniente, lo spostamento è consentito».

«E' la tipica questione che si presta alle più soggettive e sfumate interpretazioni» commenta il rappresentante degli artigiani del settore. «E infatti vari Comandi di Polizia e Carabinieri, interpellati a riguardo, si sono espressi con valutazioni anche opposte».

«Una parola definitiva sull'argomento, magari da parte della Prefettura, sarebbe quanto mai opportuna» conclude Barison «e darebbe modo alle imprese di informare e consigliare la propria clientela in modo univoco e al riparo da equivoci e da possibili sanzioni».

