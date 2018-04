Francesca ritrovata, il grazie della sorella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA I carabinieri l'hanno rintracciata venerdì sera nella casa di un suo amico a San Polo, come anticipato ieri da Il Gazzettino. Una vicenda a lieto fine quella di Francesca Boni, 44 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa il 10 aprile. Il suo è stato un allontanamento volontario e sono state le amiche a convincerla a tornare a casa, dopo 17 giorni in cui aveva fatto perdere le proprie tracce.LA STORIA E' stato l'ex convivente a sporgere la denuncia di scomparsa il 10 aprile, perché non riusciva a mettersi in contatto con...