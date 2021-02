VENEZIA «Negazionista», ha urlato, fuori microfono, Joe Formaggio a Vanessa Camani. E così la risoluzione sulla giornata del Ricordo e le vittime delle foibe è stata motivo di scontro politico. È successo ieri pomeriggio in consiglio regionale del Veneto. A presentare il documento è stato Alberto Villanova (Zaia Presidente) e all'inizio pareva che il voto per ricordare le vittime delle foibe, la persecuzione e l'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia oltre ogni negazionismo e riduzionismo e a sollecitare il Governo italiano perché revochi le onorificenze a Tito, potesse essere unanime. Ma l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon ha acceso gli animi e la dem Vanessa Camani è intervenuta per «ripristinare la verità storica sulla tragedia delle foibe che ha visto migliaia di vittime innocenti»: «Anche i vincitori hanno commesso delle atrocità - ha detto la vicecaprogruppo del Pd - . È quindi giusto celebrare il Giorno del Ricordo, ma diciamo no a ogni strumentalizzazione politica che metta sullo stesso piano partigiani e fascisti». Alla fine le uniche astensioni sono state di Arturo Lorenzoni (Misto) e Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo).

