LE VITTIME

TREVISO Per tutti era il Presidente, volto storico di Fiera. Affetto da Alzehimer dal 2004, è mancato ieri a causa del Covid Dino Brugnaro. 88 anni, storico gestore della stazione di carburanti di Fiera e cavaliere del lavoro, era stato delegato provinciale e nazionale di categoria. «apà viveva da molti anni alla Fondazione San Vincenzo de Paoli - ricorda la figlia Marina - era malato ma il suo fisico sano e sportivo lo aveva sempre sostenuto. Poi, il 4 gennaio è risultato positivo al tampone. È stato il primo caso nella residenza per anziani. Il suo fisico ormai debilitato dall'età, non ha retto». Dino Brugnaro aveva gestito per 50 anni la stazione di servizio di Fiera ereditata dal padre. Insieme alla moglie e alla figlia Marina, che curavano la tabaccheria annessa, aveva visto la trasformazione del quartiere. «Per molti anni è stato presidente del benzinai dell'Ascom provinciale e parte del consiglio direttivo e poi è stato consigliere nazionale della Federazione di benzinai - prosegue la figlia -. Era molto conosciuto in città, tutti lo chiamavano il Presidente: disponibile nei confronti dei colleghi, si è occupato della razionalizzazione della rete quando hanno chiuso tanti impianti». Sport e musica le sue passioni: da giovane aveva fondato l'orchestra Star, con cui suonava nelle balere della Marca. Amava il jazz e il rock, suoi grandi conforti anche in casa di riposo. I funerali si terranno venerdì alle 15 a Sant'Ambrogio di Fiera.

L'IMPRENDITORE

A Oderzo si è spento nelle scorse ore l'imprenditore Gino Tardivo, 91 anni, cofondatore della Trans Ghiaia di Faè. Aveva contratto il Covid a dicembre, ma le sue condizioni non sembravano preoccupanti. Almeno fino al 6 gennaio, quando si è aggravato e, sabato scorso, è spirato in ospedale. Nel 1977 insieme al figlio aveva fondato la Trans Ghiaia. Realtà imprenditoriale notissima, punto di riferimento per tutto il settore della ghiaia e dei trasporti. Oltre ai lavori in cava, alla regimazione dei fiumi, la società si è specializzata anche nel settore delle demolizioni. Amava lo sport. Era appassionato sostenitore dell'associazione sportiva Bocciofila Stellini Artico Faè, che nella frazione gestisce uno dei pochi bocciodromi della zona, attivo ovviamente prima della pandemia. Gino Tardivo era sponsor generoso, oltre che della bocciofila anche di diverse squadre di calcio e società di ciclismo del territorio. Commosso il ricordo che il nipote Alessandro ha pubblicato nel suo profilo. «Mi hai insegnato tanto fin da bambino, in infanzia che grazie a te sa di pala meccanica, olio idraulico e nafta. Voglio ricordarti con il tuo sorriso immancabile ogni volta che chiedevi qualcosa, e la costante domanda se in cava lavoravamo. Ciao Gino, ciao nonno, fai buon viaggio e tienici d'occhio silenziosamente come hai sempre fatto». Il funerale sarà celebrato sabato alle 10.30 nella chiesa di Faè.

IL PANETTIERE

Il Covid si è portato via anche Valentino Bertuola, lo storico panettiere di Casacorba di Vedelago. Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 14 febbraio. Appena 18enne , Bertuola era partito per l'Australia per costruirsi un futuro, un domani più tranquillo. Per cinque anni ha lavorato come saldatore nei paraggi di Sydeny e Camberra, per poi tornare in Italia nel 1966 e iniziare il lavoro che durerà tutta la sua vita: il panettiere. Quattro i figli nati dal matrimonio con la sua amata Angela: Cristina, Dario e i gemelli Annalisa a Francesco. Valentino non aveva mai smesso di lavorare in laboratorio ma alla vigilia dello scorso Natale aveva manifestato un certo malessere, debolezza, per cui era stato ricoverato all'Ospedale di Castelfranco. Il Covid ha avuto il sopravvento ieri mercoledì in mattinata. Sabato pomeriggio alle 15 i funerali a Casacorba.

Elena Filini

Annalisa Fregonese

(ha collaborato Giorgio Volpato)

