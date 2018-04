CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREUn'area parcheggio limitrofa al centro cittadino di Feltre e vicina alla stazione dei treni e degli autobus verrà aperta a breve, l'auspicio è entro il prossimo giugno. Questa zona, che è di proprietà comunale, ha visto fino a pochi giorni fa la presenza del vivaio Mazzocato che, da ieri, si è trasferito in una nuova sede, lasciando quindi libera l'area che l'Amministrazione intende trasformare in un'area sosta. IL VIVAIO Nella mattinata di ieri è stato inaugurato il nuovo vivaio di Mazzocato che è stato realizzato in viale...