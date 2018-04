CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREI casi di persone intolleranti al glutine sono in continuo aumento. In tre anni dall'attivazione dell'ambulatorio celiachia e intolleranze alimentari al Santa Maria del Prato, sono state seguite oltre duecento persone con celiachia e circa cinquecento persone con disturbi digestivi sospetti per intolleranza. Proprio per questo è necessario diffondere la cultura su questo specifico tema. Ecco quindi che il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, in collaborazione con la gastroenterologia di Feltre, il servizio di dietetica...