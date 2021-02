VENEZIA Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha confermato che entro il mese di febbraio nominerà i nuovi direttori generali delle Ulss. «Non ci saranno proroghe», ha detto. Sono 110 le domande arrivate in Regione ed esaminate da una commissione composta dal direttore generale della Sanità veneta Luciano Flor, dal presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova Stefano Merigliano e da un rappresentate di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. «Sto ricevendo consigli, proposte, suggerimenti - ha detto Zaia - ma alla fine la scelta è personale, compete a me». Il presidente della Regione non ha dato indiscrezioni, tranne queste: «Ci saranno riconferme, cambi, avvicendamenti tra Ulss». Sono 6, del resto, i direttori generali delle Ulss che non possono essere riconfermati perché pensionabili. Si tratta di Francesco Cobello dell'Azienda universitaria di Verona, di Domenico Scibetta dell'Ulss 6 Euganea, di Adriano Rasi Caldogno dell'Ulss 1 Dolomiti, di Giorgio Roberto dello Iov, di Antonio Compostella dell'Ulss 5 Polesana e di Bortolo Simoni dell'Ulss 7 Pedemontana. (al.va.)

