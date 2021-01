Economia e Sanità

Le in-decisioni

politiche

Vogliamo mettere in sicurezza gli ospedali e l'intero sistema perché ci aspettano tre mesi invernali difficilissimi: viene prima la salute poi il business. Queste parole sono state dette dal ministro Boccia qualche settimana or sono. Ma a mio parere a 10 mesi dall'inizio della pandemia salute ed economia sono poste sullo stesso piano. A maggior ragione se gli aiuti economici sono insufficienti da garantire una copertura tale della minima sopravvivenza. Sono sullo stesso piano, salute ed economia, perché sia l'una che l'altra, ad oggi, dopo quasi un anno di pandemia. Quando tutto sarà finito noi non dovremmo più affrontare in prima istanza il problema sanitario, ma più strettamente quello economico che avrà degli strascichi ben più lunghi e radicati. Per quanto ancora potrà essere prorogato il blocco dei licenziamenti? Per quanto ancora si sopravviverà di sussistenza? La discriminante sta nell'immobilità della politica. Coraggio, lungimiranza e prontezza d'azione sembrano ormai perdersi nelle odierne decisioni politiche, sempre più burocrazia e costanti deleghe, proprio come le decisioni prese dal governo appellandosi alla parola del Cts che non più di qualche settimana fa ha tuonato: La decisione spetta alla politica. Come si fa a decidere se manca ciò che è la politica stessa?

Marco Bugin

Borgoricco (Pd)

Risorse

Le aziende

da salvare

Ho letto un documento del Gruppo dei Trenta, centro studi guidato da Mario Draghi e Raghuram Rajan già governatori di banche centrali, sulla ripartenza post-pandemia. Viene affrontato il tema della relazione tra pubblico e privato e quello delle scelte per uscire dalla crisi. In sintesi: 1) necessità di una allocazione mobile ed ottimale delle risorse, non per salvaguardare l'esistente, ma per rimettere in circolo capitali finanziari e capitale umano adattandoli alla nuova realtà. 2) Servirsi del contributo fondamentale dei privati nella destinazione dei cospicui investimenti pubblici. Nel documento si afferma che, passata l'emergenza, il debito dovrà essere utilizzato in modo certosino e che la scelta tra quello buono e cattivo dovrà tenere ben presente che la prossima economia sarà più verde, più digitale e non vivrà solo di export. Inoltre, non essendo i fondi illimitati, bisognerà muoversi in modo selettivo separando le aziende in salute e/o in provvisoria emergenza finanziaria da quelle decotte. Viene peraltro evidenziato che in Italia la riallocazione delle risorse e la selezione delle aziende da salvare gode a parole di ampi consensi, ma quando si passa a dover chiudere una impresa fioriscono le interrogazioni parlamentari, i tavoli di crisi, si firmano casse integrazioni pluriennali anche per aziende che non riapriranno più.

Lucio Marin

Covid

Finalmente... prima

il Veneto

Finalmente Zaia può affermare prima il Veneto. Grazie alla sua incerta conduzione il Veneto è primo. Per contagi e morti. E non si appelli all'alibi dell'autonomia perché più volte ha detto che lo Stato deve decidere e dare i ristori che lui non ha mai preso in considerazione. E poi continuare ad affermare che abbiamo posti in terapia intensiva sufficienti è folle. Cosa vuol dire che possiamo permetterci di riempirli con tutte le implicazioni che comporta? Un vero fallimento del sistema sanitario veneto e del presidente della Regione.

Alessandro Biasioli

Vaccinazioni

Prima donne

e bambini

Ho sei figli, otto nipoti, tre nuore e tre generi; una figlia e due generi, tutti medici ospedalieri, sono già stati vaccinati. Secondo prassi, esaurita la vaccinazione degli addetti alla sanità, sarà la volta degli anziani, me compreso (classe 1929); peraltro io sto bene, sono autonomo, ho la patente e guido senza difficoltà di giorno e di notte, mi muovo in bicicletta, cammino senza bastone. Bene, mi viene un dubbio ovvero il ricordo che prima le donne e i bambini era l'ordine che veniva gridato quando si trattava di mettere in salvo una generalità di persone o semplicemente cedere un posto; e ancora, attualmente le attività a favore di comunità bisognose di aiuto tendono a raccogliere risorse destinate principalmente a bambini, madri e giovani donne offese. Allora perché noi vacciniamo prima i vecchi e solo in seconda battuta le donne e i bambini? Secondo me le cause sono almeno tre: a) il voto degli anziani è determinante per vincere una elezione; b) l'attenzione agli anziani è una delle tante facce del politicamente corretto; c) la società attuale è incapace (si è dimenticata) di capire come gira il mondo o più precisamente cosa si deve fare per vivere. Lei caro Direttore cosa dice? La domanda è retorica, alla mia età non si chiedono risposte.

Liborio Mastrosimone

Padova

