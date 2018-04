Ecco il giro del Friuli in 81 chiese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE Quattromila fotografie di opere d'arte friulane, tutte scattate per l'occasione, più di 3.800 pagine scritte. E non è finita. Si è a quota 81 libricini, con la previsione assai realistica di arrivare a 84 per la fine dell'anno. Sono i numeri che danno l'immediato impatto dell'imponente lavoro che ha in corso la Deputazione di storia patria per il Friuli attraverso la collana Monumenti storici del Friuli. Un'idea del presidente, Giuseppe Bergamini, che trovò possibilità di realizzazione a partire dal 2004 grazie al...