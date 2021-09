Demanio: Regione cede terreni ad Aviano per area sgambamento cani

Aviano, 2 set - Siglata oggi nella sede del municipio ad Aviano la cessione gratuita, dalla Regione al Comune, dei terreni ubicati in via Damiano Chiesa per una superficie complessiva di 7.655 metri quadrati, il cui valore stimato è di poco oltre 145mila euro.



Alla firma hanno presenziato il sindaco di Aviano e l'assessore regionale al Patrimonio e Demanio che ha rappresentato la volontà dell'Amministrazione regionale di proseguire con le politiche di decentramento del patrimonio disponibile nella convinzione che il patrimonio diventa tale quando viene gestito e genera valore per il territorio. Ha invitato inoltre il Comune a valutare se vi siano altri progetti che la Regione può soddisfare tenuto conto delle politiche di decentramento in atto che possono valorizzare aree non utilizzate.



La cessione odierna rientra, infatti, come ha spiegato l'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia, nella volontà della Regione di rendere fruibili immobili del proprio patrimonio, laddove è possibile, a favore delle comunità che ne fanno richiesta per la realizzazione di progetti interessanti, come quello proposto dall'Amministrazione di Aviano.



Questo approccio, come ha rimarcato l'assessore, va ricondotto all'efficacia dell'azione amministrativa e in particolare della gestione dei beni pubblici che vanno resi fruibili e valorizzati a beneficio della collettività.



La Regione restituisce con la firma odierna, dopo 20 anni, un'area sulla quale avrebbe dovuto essere costruita una stazione forestale. Progetto quest'ultimo che, come segnalato nel 2019 dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, non ha attualmente e nemmeno in prospettiva possibilità di essere utilizzato, così la Regione ha accolto la richiesta del Comune di Aviano che ha manifestato l'interesse alla acquisizione gratuita dei terreni con finalità di pubblico interesse, prevedendo di realizzare un parco pubblico con area recintata per la sgambatura dei cani.



Soddisfazione per la realizzazione di un percorso iniziato da lungo tempo è stata espressa anche dal primo cittadino di Aviano. ARC/LP/ma





