GLI AIUTI

VENEZIA Dall'inizio della pandemia lo Stato ha erogato complessivamente al Veneto 12 miliardi di euro, di cui quasi 1 per le imprese. Lo riferiscono Roger De Menech e Alessia Rotta, rispettivamente coordinatore dei parlamentari veneti del Pd e vicepresidente vicaria del gruppo dem alla Camera. La cifra è data dal totale di tutte le misure prese dal marzo scorso, dunque anche cassa integrazione, cassa integrazione in deroga, fondi per gli enti locali e ristori per le categorie economiche. Su quest'ultimo fronte, il Veneto è la regione che ha percepito più contributi a fondo perduto dopo la Lombardia, con 929.680.000 euro in risposta alle 282.427 domande presentate a seguito dei vari decreti Rilancio, Ristori e Natale. «Il nostro Paese evidenziano De Menech e Rotta sta facendo uno sforzo senza precedenti per far resistere interi comparti economici alla pandemia. L'obiettivo e l'auspicio di tutti noi è di avere un tessuto economico capace di stare sul mercato una volta che si allenteranno, speriamo in via definitiva, le misure di restrizione». Ora si attendono i nuovi fondi, attualmente allo studio del Parlamento, come rimarcano gli esponenti del Pd: «Stiamo definendo un altro provvedimento con cui lo Stato stanzia 25 miliardi di euro per le imprese. È anche questo molto importante per le tutte le attività economiche del Veneto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA