BELLUNO Il numero dei vaccinati, a Belluno, supera quello delle dosi di vaccino previste. Com'è possibile? Il mistero è presto svelato: «Solitamente, da un flaconcino, la nostra farmacia estrae 6 dosi spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti Ma in alcuni casi, in assoluta sicurezza, riesce a estrarre anche la settima». Sembra il trucco del coniglio nel cilindro. In realtà un flaconcino contiene 2,25 millilitri di vaccino Pfizer che diviso per 0,3 millilitri (ossia la singola dose di vaccino) fa 7,5: «Chiunque con un po' di manualità estrae 6 dosi, invece quelli bravi ne tirano fuori 7. Ma la quantità del vaccino rimane la stessa». È stata la professionalità dei farmacisti bellunesi forse, e quindi la maggior disponibilità di dosi, a permettere all'azienda sanitaria di partire con la vaccinazione agli over 80 che ora però è a un punto fermo. Dopo i 400 vaccinati di lunedì e martedì, tutti residenti nel capoluogo, gli altri rischiano di rimanere all'amo. Per proseguire «servono accordi di rango forse nazionale, certamente regionale e locale, non possiamo andare a singhiozzo».

Nel frattempo l'Usl sta predisponendo il Piano di accantonamento che servirà per la somministrazione delle seconde dosi. Domenica 17, accanto ai 40 che si erano vaccinati per primi lo scorso 27 dicembre, ci saranno anche i farmacisti. Arriveranno da tutta la provincia, a partire dal mattino, e riceveranno la dose di vaccino in ordine alfabetico. Ovviamente in modalità drive-in. La nuova fornitura è arrivata martedì però è chiaro che, dovendo cominciare il secondo giro, la disponibilità per la popolazione si abbasserà in modo considerevole. Un aiuto potrebbe arrivare dai vaccini di Moderna, già sbarcati in Veneto, ma «noi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione specifica. Se arriva anche qui, siamo felici» prosegue Cinquetti. Tra una dose e l'altra devono passare almeno 21 giorni. «La Vaccinologia dice che un ritardo nelle seconde o terze dosi non inficia la qualità della risposta immunitaria chiarisce il dottor Cinquetti Tuttavia questo ritardo non può essere infinito. A livello nazionale si sta parlando di aspettare 4, 5, 7 settimane e intanto vaccinare il più possibile. Ma se l'azienda farmaceutica ha indicato 21 giorni, sarebbe il caso di rispettarli». Il primo giro di vaccino negli ospedali è «praticamente concluso», mentre nelle rsa «è in dirittura d'arrivo».

La situazione epidemiologica in provincia è in miglioramento: «I nuovi positivi si sono abbassati (ieri 73, ndr) continua Cinquetti Lo dicono alcuni indicatori: i nuovi positivi che emergono dal laboratorio, ossia i molecolari, e la percentuale di positività ai tamponi rapidi che sta diminuendo in modo abbastanza significativo. Meno di 100 casi al giorno è un sogno». Al tempo stesso si è ridotto anche l'accesso ai tamponi perché «meno positivi comportano meno contatti». Secondo Cinquetti sono «primi timidi ma interessanti segnali di rallentamento epidemico frutto di comportamenti e provvedimenti che devono continuare perché se molliamo riparte». Nelle ultime 24 ore sono morti 3 pazienti covid: una 91enne ricoverata in Medicina ad Agordo, un 75enne e un 79enne rispettivamente in Rianimazione e Geriatria a Belluno. Il bilancio totale da inizio emergenza è di quasi 500 vittime. Cala invece la pressione sui reparti: 123 pazienti covid. Zona rossa dietro l'angolo? «In questo momento conclude Cinquetti non ci sono le condizioni per modificare uno status che mi sembra già abbastanza severo. I segnali sono positivi. Bisogna puntare sul vaccino: è il re dei provvedimenti».

