Crociata della Provincia per salvare la sezione fallimentare

La provincia di Belluno si sta mobilitando compatta per salvare la Sezione fallimentare del Tribunale di Belluno destinata a passare sotto Treviso. In ballo c'è una riforma, che dovrà comunque avere il disco verde del prossimo governo, che non piace a nessuno: magistratura, avvocati, commercialisti, professionisti e imprese. La presidente del Tribunale, Antonella Coniglio, ha chiaramente parlato di «atto di svuotamento periodico del Tribunale che non ci piace».La crociata salva-fallimentare è coordinata dall'ente Provincia attraverso la...