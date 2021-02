È sempre più ridotto l'afflusso di persone dirette ai punti Covid allestiti dall'Usl 2. Sempre tenendo presente il timore di una terza ondata e l'effetto varianti, l'azienda sanitaria dai primi giorni di febbraio ha iniziato a rallentare i giri della macchina ma senza abbassare la guardia. Il centro Covid più grande, quello allestito alla Dogana di Treviso, è funzionate dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e dalle 8 alle 13 alla domenica. È stato sospeso il servizio notturno che, invece, ha funzionato a pieno ritmo a dicembre, nel cuore della crisi. Attorno a Natale le code di chi doveva farsi il tampone erano chilometriche e in più di un'occasione hanno mandato in tilt il anche il traffico di San Giuseppe. Quei giorni sembrano passati, anche se l'Usl 2 è pronta a ripristinare tutto come prima nel caso in cui l'emergenza dovesse riprendere quota. Gli altri punti Covid ad accesso libero - Altivole, Conegliano, Castelfranco, Oderzo e Valdobbiadene - restano attivi. Hanno per il momento chiuso invece i punti Covid straordinari di Casier, di Vittorio Veneto e quello allestito nel parcheggio della discoteca Melody di Castelfranco. Anche se in forma ridotta, i tamponi però non si fermano. A Treviso, nei centri aperti e in orario esclusivamente diurno, ne vengono comunque fatti un migliaio al giorno. E tutto in attesa di quello che accadrà nelle prossime settimane: i punti tampone rappresentano la prima linea della lotta al Covid.

