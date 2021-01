L'EPIDEMIA

ROVIGO Un'apparente risalita dei contagi, con il numero di positività di giornata che torna in tripla cifra. Ma le 105 positività emerse, con le guarigioni accertate che si fermano appena due passi indietro, a 103, sono frutto di un alto numero di tamponi effettuati e la buona notizia è che l'incidenza, il valore che in un certo senso dà la misura della densità del virus nella popolazione, rapportando i nuovi casi al numero dei tamponi effettuati, scende ancora e torna sotto al 6%, 5,93%, confermando quindi una tendenza alla riduzione.

EMERGENZA NEI REPARTI

Tuttavia, il numero di contagi è ancora così alto da non lasciare grande spazio all'ottimismo, tanto che l'Ulss è corsa ai ripari allestendo altri posti letto per pazienti Covid all'ospedale di Adria, interessato da una nuova riorganizzazione.

RIORGANIZZAZIONE

L'Area medica Covid al quarto piano, nell'ex Cardiologia, passa dagli iniziali 13 posti letto a 21, contestualmente viene spostato il Day Hospital oncologico dal quarto piano al terzo piano, nell'area Hospice, attualmente non in uso. Viene poi spostato l'attuale Ospedale di Comunità Covid, con 16 ospiti, dal primo al quarto piano, lo stesso dell'Area medica Covid, aumentandone la capienza a 18 posti letto. Nell'area prima occupata dall'Ospedale di comunità Covid, al primo piano, vengono spostati i posti letto di Medicina non Covid, 16 in tutto, oltre ai 31 al terzo piano.

NOVEMILA CONTAGI

Per quanto riguarda i numeri, proprio ieri è stato superato il muro dei 9mila polesani contagiati da inizio epidemia, 9.093, ormai quasi il 4% dell'intera popolazione. Questo significa che, da febbraio, il virus ha ormai aggredito un polesano ogni 25. Per i due terzi dei contagiati però, è già arrivata la guarigione. Anche questo conteggio, infatti, ha superato una soglia importante, quello delle 6mila guarigioni, ieri arrivate a 6.003. Mentre le persone attualmente positive in provincia si attestano a 2.792, sono 3.396 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, sei delle quali al Covid Hotel. A cresce ancora, inesorabilmente, è purtroppo anche il numero delle morti Covid, ormai arrivato a lambire le 300 unità, 298.

I DECESSI

Nelle 24 ore a cavallo fra martedì e ieri si sono infatti spente altre quattro persone, nessuna delle quali si trovava in ospedale. Come accaduto spesso in questa seconda, pesantissima, ondata epidemica che ha colpito duramente anche in Polesine. Perché, purtroppo, molte delle vittime sono stati gli ospiti delle case di riposo. Proprio il fronte della residenzialità resta particolarmente delicato. Anche ieri sono emerse nuove positività. Si tratta, infatti, di quattro casi: 2 ospiti della casa di riposo Sant'Anna di Villadose, dove il focolaio conta 35 ospiti e 19 operatori positivi, e un ospite ed un operatore della casa di riposo La Rosa dei Venti di Rosolina, una delle prime teatro di un focolaio nella seconda ondata e che sembra ora veder nascere un secondo focolaio, visto che le positività sono già arrivate a 8, sei fra gli ospiti e due fra gli operatori. Il focolaio numericamente più consistente resta quello del Csa di Adria, con 87 ospiti e 13 operatori positivi, seguito da quello, più recente, dell'Opera Pia Bottoni di Papozze con la positività di 40 ospiti e 23 operatori.

I RICOVERI

Per quanto riguarda, invece, il numero di ricoveri, il numero resta stabile a 131. Anche se cambiano le ripartizioni, con il numero di pazienti in Terapia intensiva al San Luca che sale a 18, così come quello dei ricoverati nell'Area medica Covid dell'ospedale di Adria, interessata dall'aumento dei posti letto.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA