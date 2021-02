Con la seconda ondata sono cadute le speranze che la pandemia fosse oramai debellata. Nella tarda estate il virus cominciava già ad imperversare in tutta Europa e non poteva non risparmiare l'Italia con una sua seconda presenza.

Mentre infierisce la pandemia, con sempre nuovi contagiati e con un pesante numero di vittime, siamo ora alle prese con la vaccinazione e con i problemi che la campagna vaccinale in corso suscita: dalla disponibilità dei vaccini in numero adeguato ai bisogni alla messa a punto di un'organizzazione territoriale efficiente per la loro somministrazione. Allo stesso tempo l'emergenza economica perdura: il turismo e la ristorazione sono i settori più in sofferenza, la manifattura tiene, limitando le perdite. L'occupazione è il problema principale. Il tutto con un ulteriore allargamento delle disuguaglianze sociali. Questa situazione incide non solo sull'economia e sulla società ma anche sullo stato psico-fisico delle persone. L'allontanamento, l'isolamento, i vincoli alla mobilità stanno avendo conseguenze sugli umori della popolazione, creano frustrazione, solitudine, preoccupazioni e talvolta, per le persone più deboli, effetti anche sulla salute mentale.

Normale quindi porsi la domanda sul futuro, domandarsi cosa ci attende il domani. Quante volte poi nel vivere quotidiano ci poniamo la domanda: quando finirà, quando potremo gustare di nuovo la normalità. Adesso la prospettiva è l'immunità di gregge data dal numero sempre crescente di popolazione che si vaccina.

L'indagine Demos offre uno spaccato di questa situazione, ricca di incertezze e di timori. La maggior parte dei rispondenti si mette l'animo in pace assegnando tempi lunghi per superare la pandemia; non prima dell'anno prossimo ne saremo fuori. Se a questi si aggiungono quelli che non hanno speranze e accettano di convivere con il virus si arriva ai due terzi di rispondenti. Solo un quarto è fiducioso che entro l'anno la pandemia si concluderà e riconquisteremo la normalità. C'è tanta incertezza che fa balenare i sentimenti più o meno positivi delle persone. Tutto dipende dall'approccio alla vita che una persona ha, più o meno ottimistico: il primo coltiva prospettive future rassicuranti, mentre il secondo intravede tutto il male possibile.

Quanto ai timori per il futuro, quelli avvertiti oggi non si discostano da quelli rilevati a marzo dell'anno scorso. La stragrande maggioranza continua a temere una recessione. Può sempre succedere, ma le condizioni attuali (nuovo governo di Mario Draghi, Europa vicina con il Recovery Fund) dovrebbero attenuare questo pericolo. Tra i rispondenti, vi è maggiore apprensione per il lavoro, proprio e altrui, poiché a marzo cessa la CIG e si paventano migliaia di lavoratori che perderanno il posto. Anche su questo tema vedremo come si comporterà il nuovo governo che sembra propenso a tener conto dei gravi problemi sociali che attanagliano il Paese.

