Comunali 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GARATREVISO Sei uomini per una poltrona. La corsa a Ca' Sugana si affolla. L'ultimo ad iscriversi è Said Chaibi, scelto da Coalizione Civica, la lista di sinistra ripudiata dal sindaco Giovanni Manildo ma che ha deciso di scendere ugualmente in campo: «Ma non contro Manildo, semmai per aiutarlo e contro il centrodestra», precisano gli strateghi della civica. Però, al di là delle parole, restano i fatti: Coalizione Civica, esclusa dallo schieramento di centrosinistra, andrà a pescare i voti non certo nel bacino bazzicato da Lega, Forza...