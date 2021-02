LA NOMINA

ROMA Cambio al vertice della Cisl. La segretaria generale, Annamaria Furlan, 62 anni, in carica dal 2014, lascerà a marzo la guida del sindacato. Nei prossimi giorni avvierà le consultazioni con i segretari delle categorie e dei territori e proporrà il nome di Luigi Sbarra, attuale segretario generale aggiunto, come suo successore. L'annuncio di Furlan è arrivato ieri concludendo il Comitato esecutivo del sindacato di via Po. L'addio era atteso ma arriva in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato prevista nel 2022. L'elezione di Sbarra dovrebbe avvenire a marzo nel corso del prossimo consiglio generale della Cisl, il parlamentino dell'organizzazione composto da circa 300 persone.

«Avevo già affermato nei mesi scorsi con molta chiarezza e serenità che non mi sarei candidata al congresso confederale della Cisl in modo da consentire il ricambio del gruppo dirigente della nostra organizzazione e un nuovo percorso che deve nascere nella massima unità e con la conferma dei valori di riformismo, rinnovamento e trasparenza, che hanno caratterizzato questi ultimi sette anni. I tempi sono maturi», ha detto Furlan. «Nei prossimi giorni avvierò come previsto le consultazioni dove proporrò, come tutti sanno da tempo, il nome di Luigi Sbarra come mio successore».

Calabrese di Pazzano, un comune di poco più di 500 abitanti in provincia di Reggio Calabria, 60 anni, sposato con due figli, dipendente Anas in distacco al sindacato, il prossimo segretario generale in una intervista ha detto che considera il sindacato «un riferimento per far avanzare diritti e tutele, ma anche un luogo dove contribuire a migliorare le condizioni di vita proprie e quelle dell'intera comunità».

Jacopo Orsini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA