CHAMPIONS

TORINO La Juve perde i pezzi ma contro i dragoni Pirlo lucida il suo pezzo da novanta. Toccherà a Ronaldo guidare la Juventus contro il Porto di Conceiçáo, e in Champions, quando conta, l'incidenza di CR7 è quasi spaventosa: da quando è arrivato a Torino ha segnato soltanto lui nelle fasi ad eliminazione diretta, sette reti nelle ultime 6 partite, che però non sono riuscite ad evitare le ultime eliminazioni ai quarti (Ajax) e ottavi (Lione).

«Negli ultimi due anni siamo usciti prima del previsto - il bilancio del portoghese -, ma continuiamo a puntare sempre più in alto dopo ogni stagione, spero che quella contro il Porto possa iniziare un percorso che ci porti fino alla finale. Abbiamo ambizione e siamo concentrati». Altro sgabello per Bonucci, stavolta non punitivo ma curativo visto che nella rifinitura di ieri ha accusato un problema muscolare non di poco conto e rischia 15-20 giorni di stop. Out anche Cuadrado e Arthur, e anche Dybala, convocato ma solo per fare gruppo, in panchina Ramsey ma ancora lontano dalla migliore condizione. Cerotti e pochi dubbi di formazione per Pirlo. «Sarà una gara complicata, loro difendono molto bene, stile Atletico Madrid, con due linee da quattro. Serve la testa libera, dagli ottavi tutti hanno il sogno di arrivare fino in fondo, a volte i sogni non si avverano ma siamo convinti di poter arrivare in fondo».

Pirlo se la giocherà con Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny, a centrocampo Chiesa e McKennie esterni, in mezzo Bentancur e Rabiot. Davanti Morata in vantaggio su Kulusevski accanto a Ronaldo.

AGNELLI, PAROLE PER CONTE

Non si tratta di scuse ufficiali, ma Andrea Agnelli fa un piccolo passo verso la rappacificazione dopo il litigio con Conte in Coppa Italia. «Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere - la spiegazione del presidente che ha ricevuto il Tapiro d'Oro - La collaborazione con Conte si è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto». Affetto (vero) e stima che lega l'Italia a un ex di lusso come Sergio Conceiçáo: «Ronaldo è il migliore al mondo, ma la Juve non è solo lui: in area di rigore è letale, ma dobbiamo lavorare su tutti i loro movimenti d'attacco, non solo i suoi. Ultimamente prendiamo troppi gol in campionato, sono nervoso e mi arrabbio, ma ne ho già parlato abbastanza con i miei giocatori».

Alberto Mauro



PORTO (4-4-2) 1 Marchesin, 18 Manafá, 19 Mbemba, 3 Pepe, 12 Zaidu; 17 Corona, 27 Sergio Oliveira, 8 Uribe, 25 Otavio; 11 Marega, 9 Taremi. All. Conceiçáo

JUVE (4-4-2) 1 Szczesny, 13 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 14 McKennie; 7 Ronaldo, 9 Morata. All. Pirlo

Arbitro: Del Cerro Grande (Spa)

Tv: ore 21 diretta Sky Sport Uno

