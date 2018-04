Centro storico: il progetto piace ai giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREGiovani e turismo, un binomio che in futuro potrà dare solo frutti positivi. Si è tenuto ieri al campus Tina Merlin di Feltre un workshop, promosso da Comune, Fondaco per Feltre e Soprintendenza archeologica centrato sulle progettualità che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per il recupero e il rilancio turistico di piazza Maggiore e della cittadella. L'aspetto positivo di questo momento di approfondimento è stata l'ampia presenza di giovani, segno che sono le nuove generazioni in primis a credere che Feltre possa avere...