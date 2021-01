IL BOLLETTINO

PORDENONE Cala per il secondo giorno consecutivo il contagio in Friuli Venezia Giulia. Dal tasso dell'8,4 per cento sui tamponi registrato martedì, infatti, si è passati al 7,5 di ieri. In regione sono stati trovati 546 nuovi casi a fronte di 7.281 tamponi molecolari. Nel conto sono inserite anche 71 conferme diagnostiche seguite ad altrettanti esami rapidi approfonditi. Nelle ultime 48 ore, quindi, il contagio sembra in flessione. E il dato è importante perché registrato in due giorni feriali, con un alto numero di tamponi. Sono inoltre 6.020 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 391 nuovi casi (6,5%). Non rientrano nel conto del giorno perché altrimenti si rischierebbe di calcolare dei contagi doppi, vista la necessità di conferma con il tampone molecolare. Calano, e ormai la tendenza può contare su una conferma di quattro giorni, anche i ricoveri. Le Terapie intensive salgono di una unità (sono 69 i pazienti ospitati) ma i reparti di Area medica scendono a quota 665 persone. I totalmente guariti aumentano a 41.805, i clinicamente guariti salgono a 1.203, mentre le persone in isolamento calano a 12.064. Importante la comunicazione che arriva dall'Area Science park di Trieste: sono stati analizzate dieci sequenze di virus circolanti a dicembre e in Fvg non è stata riscontrata la cosiddetta variante inglese.

I DECESSI

Ventidue le vittime in regione, a cui si devono aggiungere nove decessi pregressi, verificatisi tra il 9 e il 31 dicembre. In provincia sette morti, a cui si aggiunge il decesso a dicembre di una 71enne di Valvasone Arzene. In casa di riposo a Spilimbergo addio a Franca Durat di 83 anni e a Domenico Giacomini, classe 1922, mentre al Policlinico è morto l'89enne spilimberghese Vittorio Lenarduzzi. Nell'Asp di Cavasso non ce l'ha fatta un uomo di 98 anni. Addio anche a una 89enne di Spilimbergo morta in ospedale. Infine a Latisana è morto a 96 anni Marcello Nardin, la cui storia è raccontata nelle pagine di provincia. Infine il caso del militare statunitense 36enne raccontato nella pagina a fianco.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 33 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali oltre che di 22 operatori. Da registrare nell'Asufc le positività di 3 medici, 9 infermieri, 5 operatori socio sanitari, un terapista della riabilitazione e un amministrativo; nell'Asugi di un medico, 2 infermieri e un assistente sanitario; nell'Asfo di un infermiere, 2 operatori socio sanitari e un tecnico di laboratorio. Al Cro un ausiliario.

L'EMERGENZA

A San Vito sono stati ricavati alcuni letti in Medicina per i pazienti non Covid. Si tratta di spazi sanificati dopo l'uscita di alcuni positivi. Si tratta comunque di pochi spazi, dal momento che il focolaio è ancora attivo. In seno all'Azienda sanitaria è in corso una discussione sul futuro a brevissimo termine del meccanismo dei trasferimenti da e verso l'ospedale sanvitese.

Infine la proposta del consigliere Liguori (Cittadini) di introdurre il divieto di fumo nei pressi delle scuole per evitare la diffusione del contagio.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA