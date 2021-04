Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Cari fratelli e sorelle, come Vescovo di Padova e a nome di tutte le comunità cristiane della nostra Diocesi, voglio farmi vicino a voi per rivolgervi l'augurio di benedizioni dal cielo all'inizio di questo sacro mese di Ramadan 1442 H. 2021 A.D. Il tempo di pandemia, che ancora stiamo vivendo, ci sta spronando con forza alla conversione, per riconoscerci tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di Abramo, capostipite di ebrei, cristiani e...