L'ORDINANZA

Contrordine, gli studenti della Lombardia e della Calabria possono tornare in presenza. Lo hanno deciso i giudici dei Tar che hanno accolto per la Lombardia il ricorso presentato dal Comitato «A scuola!» contro l'ordinanza emessa dal presidente della Regione Attilio Fontana, con cui veniva indicata come data di rientro tra i banchi il 25 gennaio, e per la Calabria un altro ricorso presentato da alcuni genitori contro l'obbligo di didattica a distanza al 100% fino al 15 gennaio per scuole elementari e medie, per e superiori. Oggi di certo le scuole non riapriranno, perché non sono pronte con turni e orari ma, con una corsa contro il tempo, potrebbero farlo già lunedì. Il condizionale è d'obbligo, visto che l'ultima parola spetta sempre alla condizione epidemiologica delle due Regioni: la Lombardia, ad esempio, è tra quelle che rischia concretamente di diventare zona rossa con il prossimo Dpcm.

CALENDARIO IMPAZZITO

Anche per la zona arancione sono previste restrizioni per la presenza in classe. Il Presidente facente funzioni della Giunta in Calabria, Nino Spirlì ha già annunciato di volersi opporre. E così appare sempre più impazzito il calendario scolastico, stritolato da una giungla di date diverse da territorio e territorio. Solo tre regioni hanno rispettato infatti la data indicata dal ministero dell'istruzione per l'11 gennaio. Le altre si sono date scadenze dal 18 fino al prossimo mese. Il caos non dipende solo dalle ordinanze dei vari presidenti di Regione ma anche dai pronunciamenti dei vari tribunali amministrativi a cui, sempre più spesso, le famiglie stanno facendo ricorso. È accaduto in Campania, contro le decisioni del presidente De Luca e in Puglia, con diversi pareri in base alle diverse città.

