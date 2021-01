CALZATURA

MESTRE Con una flessione del fatturato tra il 30 e il 40% «il problema dell'occupazione, prima o poi, dovrà essere affrontato. Bisogna dunque attivarsi e mettere a punto politiche attive per il lavoro, anche attraverso la ricollocazione degli esuberi in altre aziende del distretto».

Gilberto Ballin, presidente da giugno 2020 della sezione Calzatura Acrib di Confindustria Venezia e Rovigo, guarda ai dati dell'anno scorso e alle proiezioni di quest'anno e non ne trae buoni auspici perché «le imprese con marchio proprio presentavano già alcune difficoltà, ma con l'avvento della pandemia la loro situazione si è ulteriormente aggravata: se l'anno scorso si sono potute avvalere delle commesse raccolte prima del lockdown, oggi invece registrano ordinativi molto bassi. Anche le maison e le aziende che collaborano stabilmente con i grandi brand hanno subito un calo delle vendite, pur se meno impattante. In generale, per il 2021, si prospetta uno scenario di grande incertezza». Ed è chiaro, dunque, che «le conseguenze di questa situazione sono gravi e inevitabili. Quasi tutte le imprese, infatti, hanno chiesto l'attivazione degli ammortizzatori sociali, in particolare della cassa integrazione Covid-19, ma questo strumento non è risolutivo».

Presidente, eppure il distretto della Riviera del Brenta è un colosso con un giro d'affari che sfiora i 2,1 miliardi di euro e occupa oltre 10 mila e 500 addetti producendo ogni anno quasi 21 milioni di paia di scarpe.

«Sì ma esportiamo in tutto il mondo il 92% della produzione e al momento, purtroppo, l'accesso ai mercati esteri, in particolare statunitensi, russi e dell'Estremo Oriente, è estremamente difficile».

È, dunque, un colosso in difficoltà ma con ancora potenzialità da preservare e sfruttare per ripartite. Che cosa state facendo per coglierle?

«Stiamo lavorando su più fronti e, in primo luogo perché il più vicino nel tempo, sul rilancio della Consulta territoriale calzaturiera. Questo organismo paritetico, composto da parti imprenditoriali e sindacali, è nato nel 2001 e ha operato con fasi alterne: è stato protagonista di importanti accordi, come quelli sulla sicurezza in azienda e sulla legalità, e del riposizionamento del distretto nel segmento alto del mercato. La Consulta è stata convocata per il prossimo 19 gennaio, e con la sua ricostituzione promuoveremo le politiche necessarie alla tutela del settore e discuteremo insieme degli scenari futuri».

La Consulta, però, non ha al suo interno le istituzioni che, invece, devono avere un ruolo nel sostegno al settore, anche perché, se si parla di ristori e ammortizzatori sociali, è il Governo che deve intervenire sollecitato da Regione, Comuni, Città Metropolitana.

«È vero, anche perché abbiamo più volte evidenziato l'importanza del nostro distretto per l'economia e per il benessere della popolazione e quindi accogliamo positivamente la disponibilità manifestata dalle Istituzioni locali, in primis dalla Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta».

Qual è, in definitiva, il messaggio che lancerà il 19 gennaio a colleghi, sindacalisti, istituzioni locali?

«Che imprese, Istituzioni e Organizzazioni Sindacali devono puntare nella stessa direzione, con rinnovato impegno e determinazione. Perciò vogliamo proporre gli Stati Generali della Calzatura della Riviera del Brenta, da tenersi entro l'estate. Un momento di fondamentale importanza, di riflessione ed analisi per guardare insieme al nostro futuro».

