ROVOLON Nessuna bevanda per asporto preparata per gli avventori del bar in attesa davanti al bancone, ma cappuccini e caffè serviti nelle tazze, con tanto di cornetto nel piattino. Il tutto in violazione del Dpcm che fino al 15 gennaio vede la regione Veneto in zona arancione con bar, pasticcerie, ristoranti e gelaterie che possono lavorare solo per asporto, o con la consegna a domicilio.

Obbligo che martedì mattina non è stato rispettato al Jolly bar di Bastia, locale che si trova in centro alla frazione di Rovolon, dove i carabinieri della locale stazione hanno trovato sei clienti intenti a fare colazione. Inevitabili le sanzioni e la chiusura per 5 giorni del locale.

Non è la prima volta che nel bar viene effettuato un sopralluogo delle forze dell'ordine, con tanto di verbale che accerta la violazione dei provvedimenti emanati dal presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale. Il 29 dicembre, giorno in cui era in vigore ancora la zona arancione con i medesimi divieti per i locali pubblici, al bar di Bastia sono entrati anche gli agenti della polizia locale Retenus, trovando all'interno alcuni avventori che avevano consumato delle bevande. Ma a quanto pare questo non è bastato alla titolare, una donna cinese di 38anni: infatti i movimenti attorno al locale, con persone che sostavano all'interno più del tempo necessario per richiedere una consumazione per asporto, sono continuati attirando inevitabilmente l'attenzione.

Martedì mattina sono entrati anche i carabinieri di Bastia durante lo svolgimento di un'attività mirata al rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus. Qui, come negli altri esercizi pubblici di Rovolon e Cervarese Santa Croce, non mancano i controlli delle forze dell'ordine, che hanno anche lo scopo di correggere e avvisare i gestori quando vengono a mancare alcune attenzioni come, ad esempio, quella di invitare i clienti a non consumare all'esterno ciò che comprano per asporto, o di provvedere a spostare i tavolini evitando così che i clienti possano pensare di potersi fermare.

Ma all'interno del Jolly bar, davanti la bancone, i militari ahnno sorpreso sei persone intente a consumare bevande e alimenti. La titolare e gli stessi avventori sono stati sanzionati secondo quanto previsto dalla legge. Ed è stata anche applicata la sanzione accessoria della chiusura del pubblico locale per cinque giorni.

