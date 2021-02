I TRASPORTI

VENEZIA Trascorre il fine settimana di fuoco ma il tema dei trasporti pubblici in città rimane caldo. I primi a rimetterci, i pendolari, costretti a muoversi per lavoro e schiacciati come sardine nei pochi mezzi a disposizione. Intorno alle sei di sera la situazione a piazzale Roma sembrerebbe tranquilla. Qualcuno in attesa alle piazzole, diversi giovani mezzi mascherati in discesa dal ponte di Calatrava e molti lavoratori che smontano di corsa dal vaporetto per non perdere la coincidenza.

LE LINEE CALDE

«Solo in apparenza», puntualizza immediatamente un autista Actv. Il suo turno cade proprio quando gli uffici di Venezia chiudono e i non residenti nella città d'acqua si rimettono in viaggio verso casa tra sabato e domenica ci siamo ritrovati invasi dai passeggeri. Infrasettimanalmente la situazione si modera ma non rientra di certo. «Il campanello d'allarme spiega l'autista - sono il 4L, il 6L e il 2, autobus che dal capolinea veneziano sono diretti al centro di Mestre, a Marghera o che passano per la stazione ferroviaria e via Piave. Sono pieni ben oltre la capienza al 50% indicata dal decreto. In prima linea, noi autisti siamo in difficoltà a gestire questi picchi d'affluenza, specie nel dopo lavoro». Cambiando quindi le coordinate di riferimento, incrociando le caselle degli orari di punta con quelle delle linee solitamente più frequentate, la nave del sistema trasporti - che nel resto del tempo si barcamena - risulta invece colpita e affondata.

«Il problema grosso è sui mezzi via terra, soprattutto tra le cinque e le sette aggiunge un collega basterebbe incrementare delle corse bis, così come la mattina presto si supportano le linee per la scuola, e già le cose sarebbero diverse. L'azienda però continua a pazientare in attesa di tempi migliori».

PENDOLARI E TURISTI

A mandare in tilt la rete, almeno in determinate fasce orarie e specie nell'ultima settimana in cui la città adagio riprende vita, la concomitanza di studenti, lavoratori e visitatori giornalieri dai dintorni. «I pendolari, giustamente, si lamentano eccome - racconta l'edicolante Alberto Scarpa, che quotidianamente ne ascolta le voci ai piedi del ponte Papadopoli - Diventa pericoloso muoversi in queste condizioni. Gli autobus sono zeppi, non ci sono controlli a bordo né alle fermate. Nemmeno qui dove le linee nascono e mantenere la capienza limitata sarebbe già più semplice».

Meno problematica l'atmosfera nei vaporetti (anche se qualche pienone a bordo si è visto), persi di vista se non altro dai visitatori che prediligono passeggiare e godersi la città a piedi, e nei tram, affollati ma non oltre misura. «Incrociando le dita, le cose a Venezia si stanno rimettendo lentamente in moto dice un dipendente del centro storico che fa su e giù con Favaro dal lunedì al venerdì - La città però dev'essere pronta. Il prezzo dell'inefficienza nei trasporti è troppo alto ora. C'è in ballo la salute che non può gravare sulle spalle di chi viene in città per esigenze lavorative».

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA