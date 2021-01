L'APPELLO

PADOVA «Il Governo cambi strategia, almeno nelle modalità di erogazione dei ristori». È l'appello congiunto che il presidente della Provincia Fabio Bui e il presidente di Confersercenti Nicola Rossi rivolgono in queste ore ai parlamentari veneti.

«Nel Veneto e nella nostra provincia - affermano Bui e Rossi - la situazione sanitaria ha raggiunto livelli di massima allerta. Sempre più a rischio è la salute e la stessa vita di nostri concittadini. Sempre più evidente è la necessità di rispettare le regole per contenere la diffusione del virus, evitando contatti, rispettando le distanze, usando le mascherine e disinfettando le mani. La chiusura di esercizi pubblici, le limitazioni alle aperture dei negozi, dei centri commerciali e dei mercati, il divieto di organizzare fiere, eventi, convegni e quant'altro, sono da un lato provvedimenti obbligatori per evitare occasioni di assembramento, e quindi di diffusione dei contagi, dall'altro hanno messo in ginocchio la rete diffusa delle imprese che, oltre a garantire i servizi alle persone e la distribuzione delle merci, garantiscono anche la vivibilità delle nostre città».

«Il rischio, sempre più evidente e concreto - continuano i numeri uno di Provincia e Confesercenti - è quello che, in attesa dell'impatto dei vaccini, ci si trovi con un sistema economico distrutto e senza possibilità di essere rilanciato. Al pessimismo diffuso tra le imprese, si aggiungono alcune decisioni di difficile comprensione».

«È difficile spiegare perché alcuni negozi nei giorni festivi e prefestivi devono chiudere ed altri no. O perché i ristoranti che rispettano tutte le regole devono restare chiusi, mentre altre attività possono continuare a lavorare». Quanto ai ristori «è difficile spiegare perché continuano a essere calcolati unicamente sulle perdite del mese di aprile e perché non ci sia per tutti l'accredito automatico della cifra».

«Deve esserci un modo completamente diverso di rispondere alle perdite delle imprese causate dalle limitazioni e dall'emergenza covid - afferma Bui - Il governo deve superare il concetto del ristoro e passare ad un vero e proprio concetto di rimborso. Le attività che sono state obbligate a chiudere si sono sacrificate nell'interesse generale: hanno diritto a essere rimborsati, non semplicemente ristorati». Per Rossi «le piccole imprese del terziario hanno chiuso, si sono sacrificate nell'interesse della salute di tutti, ma occorre anche che il Governo e le forze politiche, anche padovane e venete, comprendano quello che Confesercenti sta chiedendo da aprile. Superiamo i ristori e riconosciamo, con un provvedimento immediato, il rimborso in percentuale di quanto perso nel volume di affari tra il 2019 ed il 2020».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA